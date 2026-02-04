В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
04 февраля 2026 12:17 Общество
Нижегородских школьников в малых городах и селах предложили кормить бесплатно

Фото: Александр Воложанин

Нижегородских школьников в малых городах и селах предложили кормить бесплатно. С законодательной инициативой выступила фракция КПРФ в областном Заксобрании.

Законопроект предусматривает обеспечение бесплатным горячим питанием школьников 5-11 классов, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек. Речь идет о полноценном горячем приеме пищи один раз в учебный день, не считая горячего напитка.

Авторы инициативы подчеркивают, что полноценное питание — важнейшее условие нормального физического и умственного развития детей. В настоящее время бесплатное горячее питание предоставляется только ученикам начальных классов. Однако учащиеся средних и старших классов также проводят в школе значительное время и испытывают серьезные учебные нагрузки, особенно в отдаленных районах, где дети зачастую добираются до школы из других населенных пунктов.

Особое внимание в проекте уделено учащимся, посещающим группы продленного дня. Для них предлагается обеспечить бесплатное питание в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами. При этом компенсации за неиспользованное питание, в том числе в случае пропуска занятий, не предусмотрены.

Питание должно предоставляться только в специально оборудованных помещениях учебных заведений. Среднюю стоимость питания на одного школьника в день будет определять уполномоченный орган в сфере образования Нижегородской области.

Предполагается, что принятие законопроекта окажет положительное влияние на демографическую ситуацию в регионе, повысит уровень благополучия семей с детьми в сельской местности и малых городах и создаст комфортные условия для качественного образовательного процесса.

Напомним, с января 2026 года был расширен список школьников-льготников в Кстовском районе, которым предоставляется бесплатное питание. Это произошло в связи с вхождением района в состав Нижнего Новгорода.

