Бесплатное питание начнут предоставлять школьникам-льготникам в Кстове

Школьники из Кстовского района, относящиеся к льготным категориям, с начала 2026 года начнут получать бесплатное питание. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы, утвердив расширение перечня получателей социальной меры.
Документ, закрепляющий перечень льготных категорий, был разработан в связи с вхождением Кстовского района в состав Нижнего Новгорода. Подобные меры давно действуют в школах столицы Приволжья, и теперь они распространяются и на новые территории. В связи с чем количество льготников увеличилось в разы. Ранее право на бесплатные обеды в кстовских школах имели только две категории учащихся, а теперь их число увеличено до 22.
На реализацию инициативы в бюджете предусмотрено более 170 млн рублей. Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года.
Добавим, что ранее Молодежная палата при гордуме предложила предоставить льготы на питание детям из студенческих семей.
