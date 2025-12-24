Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Бесплатное питание начнут предоставлять школьникам-льготникам в Кстове

24 декабря 2025 12:03 Общество
Бесплатное питание начнут предоставлять школьникам-льготникам в Кстове

Фото: Александр Воложанин

Школьники из Кстовского района, относящиеся к льготным категориям, с начала 2026 года начнут получать бесплатное питание. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы, утвердив расширение перечня получателей социальной меры.

Документ, закрепляющий перечень льготных категорий, был разработан в связи с вхождением Кстовского района в состав Нижнего Новгорода. Подобные меры давно действуют в школах столицы Приволжья, и теперь они распространяются и на новые территории. В связи с чем количество льготников увеличилось в разы. Ранее право на бесплатные обеды в кстовских школах имели только две категории учащихся, а теперь их число увеличено до 22.

На реализацию инициативы в бюджете предусмотрено более 170 млн рублей. Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года.

Добавим, что ранее Молодежная палата при гордуме предложила предоставить льготы на питание детям из студенческих семей. 

