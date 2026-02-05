Установлена плата за детсад установлена в Нижнем Новгороде и Кстове Общество

Администрация Нижнего Новгорода установила размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах на 2026 год. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Для муниципальных детсадов Нижнего Новгорода (не считая кстовских) размер платы рассчитан за один день посещения и зависит от возраста ребенка. Для детей до трех лет она составит 181,95 рубля в день, а для воспитанников от трех до семи лет — 201,2 рубля.

Для Кстовского района утверждена отдельная шкала, зависящая от режима пребывания детей в группе и количества приемов пищи. В группах с пятичасовым пребыванием с завтраком плата составит 36 рублей, с завтраком и обедом - 83 рубля. При пребывании от 9 до 10,5 часа установлен тариф 136 рублей в день, при 12-часовом режиме — 159 рублей, а в группах круглосуточного пребывания — 169 рублей.

Постановлением также предусмотрено, что из родительской платы будет исключаться минимальная стоимость питания для отдельных категорий детей. Это касается воспитанников, нуждающихся в лечебном или диетическом питании и приносящих готовую еду из дома, а также детей, которые получают дошкольное образование без организации питания в детсаду.

