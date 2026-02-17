Саносян уходит с поста замгубернатора Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Андрей Саносян покинет должность заместителя губернатора Нижегородской области 19 февраля. Он перейдет на руководящую позицию в холдинг, объединяющий предприятия химической промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В облправительстве Саносян координировал блок реального сектора экономики. Его работа пришлась на непростой период, включавший пандемию и санкционное давление. При этом последние пять лет стали временем активного роста промышленности, сельского хозяйства и науки, а также модернизации системы работы с инвесторами.

Губернатор Глеб Никитин поблагодарил Андрея Саносяна за продуктивную работу и вклад в развитие региона. По его словам, во многом благодаря личной вовлеченности Саносяна Нижегородская область заняла второе место в рейтинге состояния инвестиционного климата в России.

"Андрей Саносян остается в региональной команде в качестве моего советника и продолжит участвовать в реализации важных проектов в новом статусе", — отметил глава региона.

Курировать работу заместителей председателя правительства Екатерины Солнцевой и Дмитрия Старостина, а также министерств и ведомств, входящих в блок Саносяна, будет заместитель губернатора Егор Поляков.

Напомним, в сентябре 2025 года новым замглавы региона стал Александр Павлов. В его ведении, в том числе, находятся департамент региональной безопасности, управление мобилизационной подготовки и защиты госстайны. А в октябре сменился министр информационной политики Нижегородской области. Полину Буянову на этом посту сменил Михаил Быстряков.