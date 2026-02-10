Экс-следователь возглавил новую нижегородскую АНО "Развитие" Общество

Фото: Александр Воложанин

Бывший следователь, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону Владимир Карпухин возглавил новую АНО "Центр развития и реализации общественных, патриотических и молодежных проектов "Развитие"". Организация зарегистрирована 30 января 2026 года, следует из данных ЕГРЮЛ.

Учредителем "Развития" выступает администрация Нижнего Новгорода. Основное направление работы АНО — деятельность общественных и некоммерческих организаций, не связанных с религией и политикой. Всего у центра заявлено 10 видов деятельности. Среди них — издание книг, производство кино- и видеопродукции, работа в правовой сфере, исследования в области общественных и гуманитарных наук, а также изучение общественного мнения и другие.

Напомним, создание АНО депутаты городской думы одобрили осенью 2025 года. Тогда сообщалось, что центр займется поддержкой социальных, патриотических и молодежных инициатив.

Ранее стало известно, что журналист Александр Седов возглавил АНО "Информационный центр Нижнего Новгорода", также учрежденное администрацией города.