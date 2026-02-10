Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Александр Седов возглавил медиахолдинг муниципальных СМИ Нижнего Новгорода

10 февраля 2026 12:39 Общество
Фото: соцсети Александра Седова

Журналист Александр Седов возглавил АНО "Информационный центр Нижнего Новгорода". Об этом сообщается в ЕГРЮЛ. 

По данным реестра, организация зарегистрирована 5 февраля 2026 года и имеет также сокращенное название "Медиахолдинг 1221" (1221 — год основания Нижнего Новгорода. - Прим. ред.). Ключевым видом деятельности АНО указано издание газет. Всего у организации заявлено десять направлений работы.

Напомним, создание "Информационного центра Нижнего Новгорода" было одобрено городской думой в октябре 2025 года. Структура будет заниматься распространением официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и значимых событиях в муниципалитете. Сообщалось, что под ее руководство перейдут муниципальные СМИ: МКУ "Редакция газеты "День города" и МБУ "Кстово Медиа". При этом названия изданий, их формат, периодичность выхода и тематическая направленность останутся без изменений. Объединение рассматривается как мера по оптимизации бюджетных расходов за счет сокращения дублирующих управленческих и сервисных функций.

Ранее сообщалось, что Яна Гончарова назначена и.о. руководителя департамента сельского хозяйства мэрии Нижнего Новгорода, созданного после слияния с Кстовом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Назначения
