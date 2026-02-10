Александр Седов возглавил медиахолдинг муниципальных СМИ Нижнего Новгорода Общество

Фото: соцсети Александра Седова

Журналист Александр Седов возглавил АНО "Информационный центр Нижнего Новгорода". Об этом сообщается в ЕГРЮЛ.

По данным реестра, организация зарегистрирована 5 февраля 2026 года и имеет также сокращенное название "Медиахолдинг 1221" (1221 — год основания Нижнего Новгорода. - Прим. ред.). Ключевым видом деятельности АНО указано издание газет. Всего у организации заявлено десять направлений работы.

Напомним, создание "Информационного центра Нижнего Новгорода" было одобрено городской думой в октябре 2025 года. Структура будет заниматься распространением официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и значимых событиях в муниципалитете. Сообщалось, что под ее руководство перейдут муниципальные СМИ: МКУ "Редакция газеты "День города" и МБУ "Кстово Медиа". При этом названия изданий, их формат, периодичность выхода и тематическая направленность останутся без изменений. Объединение рассматривается как мера по оптимизации бюджетных расходов за счет сокращения дублирующих управленческих и сервисных функций.

