На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2026 11:44Перевозчика в Воротынце оштрафовали за опасные рейсы по Волге
16 февраля 2026 11:29Площадку под станцию канатки через Оку готовят на проспекте Гагарина — фото
16 февраля 2026 11:10Самозанятые нижегородцы смогут получать выплаты по больничному листу
16 февраля 2026 10:53Рейс в Санкт-Петербург отменили в нижегородском аэропорту
16 февраля 2026 10:42"Транснефть – Верхняя Волга" провела профориентационную встречу с нижегородскими студентами
16 февраля 2026 10:38Нижегородцам рассказали, как выбрать продукты для приготовления блинов
16 февраля 2026 10:20Нижегородские ДУКи оштрафовали за неубранный снег с крыш 417 домов
16 февраля 2026 09:58Операционные медсестры в Нижнем Новгороде получают до 160 тысяч рублей
16 февраля 2026 09:32Сильный снегопад идет на Нижегородскую область
16 февраля 2026 09:22Более 110 спецмашин закупит мэрия для уборки Нижнего Новгорода
Общество

Нижегородцам рассказали, как выбрать продукты для приготовления блинов

16 февраля 2026 10:38 Общество
Нижегородцам рассказали, как выбрать продукты для приготовления блинов

В России началась Масленичная неделя. В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора напомнило нижегородцам о правилах выбора продуктов для приготовления блинов и посоветовало, на что обратить внимание, чтобы праздничные угощения не обернулись пищевыми отравлениями.

Мука

При выборе муки стоит учитывать сорт. Высший сорт считается самым нежным, однако в муке грубого помола содержится больше полезных веществ. Также важно проверить целостность упаковки и условия хранения. Предпочтение лучше отдавать муке в бумажных пакетах — так она дольше сохраняет свои свойства.

Молоко и сметана

Перед покупкой необходимо изучить этикетку: состав, условия хранения, срок годности и сведения о качестве и безопасности. В ведомстве обращают внимание, что продукт должен называться именно "сметана". Под названием "сметанка" нередко продается товар с растительными жирами. В составе натуральной сметаны должны быть сливки, закваска, молоко или молочные продукты.

Сливочное масло

В составе должны быть только сливки и цельное молоко. Наличие растительных жиров недопустимо.

Яйца

Запрещена продажа яиц с истекшим сроком годности, загрязненной скорлупой и дефектами. При покупке стоит проверять их внешний вид. Дома рекомендуется мыть яйца под проточной водой и использовать отдельные доски и ножи для разных продуктов.

Также специалисты советуют проверять легальность маркированных товаров через бесплатное приложение "Честный ЗНАК". Если информация не совпадает или маркировка отсутствует, приложение предупредит об этом. При необходимости через него можно направить обращение в Роспотребнадзор.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" посчитала, сколько будет стоить приготовление блинов в 2026 году. Подробный разбор читайте на нашем сайте

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

