Нижегородцам рассказали, как выбрать продукты для приготовления блинов

В России началась Масленичная неделя. В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора напомнило нижегородцам о правилах выбора продуктов для приготовления блинов и посоветовало, на что обратить внимание, чтобы праздничные угощения не обернулись пищевыми отравлениями.

Мука

При выборе муки стоит учитывать сорт. Высший сорт считается самым нежным, однако в муке грубого помола содержится больше полезных веществ. Также важно проверить целостность упаковки и условия хранения. Предпочтение лучше отдавать муке в бумажных пакетах — так она дольше сохраняет свои свойства.

Молоко и сметана

Перед покупкой необходимо изучить этикетку: состав, условия хранения, срок годности и сведения о качестве и безопасности. В ведомстве обращают внимание, что продукт должен называться именно "сметана". Под названием "сметанка" нередко продается товар с растительными жирами. В составе натуральной сметаны должны быть сливки, закваска, молоко или молочные продукты.

Сливочное масло

В составе должны быть только сливки и цельное молоко. Наличие растительных жиров недопустимо.

Яйца

Запрещена продажа яиц с истекшим сроком годности, загрязненной скорлупой и дефектами. При покупке стоит проверять их внешний вид. Дома рекомендуется мыть яйца под проточной водой и использовать отдельные доски и ножи для разных продуктов.

Также специалисты советуют проверять легальность маркированных товаров через бесплатное приложение "Честный ЗНАК". Если информация не совпадает или маркировка отсутствует, приложение предупредит об этом. При необходимости через него можно направить обращение в Роспотребнадзор.

