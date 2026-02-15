Нижегородцам рассказали, какие начинки для блинов самые вредные Общество

Какие начинки для блинов могут нанести вред организму, рассказали нижегородцам в преддверии Масленицы. Список самых вредных ингредиентов обнародовал в своем телеграм-канале главный редактор ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Врачи-эндокринологи предупреждают, что употребление продуктов вроде сгущенки и шоколадной пасты опасно быстрым набором лишнего веса и скачками сахара в крови.

Также диетологи советуют отказаться от мясных начинок, таких как колбаса или жирные сорта мяса, поскольку они увеличивают холестерин и отрицательно воздействуют на сердце и сосуды.

Ранее Никонов рассказал, как приготовить вкусные и полезные блины. Для этого стоит частично заменить белую муку на цельнозерновую, гречневую или овсяную. Рекомендуется брать минимальное количество яиц и молока низкой жирности. Готовить блины лучше на хорошо разогретой сковороде, чтобы сократить потребление масла.

Лучше всего употреблять блины на завтрак или обед, не превышая разумную норму потребления — 2-3 штуки в день, что безопасно для здорового человека.

Напомним, что масленичная неделя пройдет в Нижегородской области с 16 по 22 февраля.