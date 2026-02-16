На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
16 февраля 2026 13:58
Порция блинов за год подешевела на 3% в Нижегородской области
16 февраля 2026 13:40
Еще 32,7 млн рублей выделили из резерва на уборку снега в Нижнем Новгороде
16 февраля 2026 09:02
Нижегородцы тратят в среднем 50 000 рублей каждый месяц
14 февраля 2026 10:42
Нижегородские предприятия могут на льготных условиях принять участие в международной выставке RosBuild 2026
13 февраля 2026 17:46
ВТБ: пик ставок по депозитам, наблюдавшийся в прошлом году, окончательно пройден
13 февраля 2026 17:35
Проверка возраста через MAX доступна в 80% нижегородских магазинов
13 февраля 2026 16:18
Нижегородские предприниматели обсудили меры поддержки и инструменты развития бизнеса
13 февраля 2026 16:15
КРНО подписала соглашение о сотрудничестве с коллегами с Алтая
13 февраля 2026 15:16
Проект строительства туркомплекса у ТЦ "Небо" готовят в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 13:56
Банк России понизил ключевую ставку до 15,5%
Порция блинов за год подешевела на 3% в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области рассчитали индекс порции блинов по итогам 2025 года. Данные опубликованы на портале проекта ЦБ РФ "Финансовая культура", пишет ИА "НТА-Приволжье".

Индекс порции блинов является неофициальным показателем, с помощью которого оценивают изменение цен на продукты питания. За основу берется стоимость традиционного масленичного блюда.

При расчете учитываются основные ингредиенты, необходимые для приготовления блинов: мука, куриные яйца, сахар, молоко, а также два вида масла.

По данным исследования, во всех регионах Приволжского федерального округа за год блины подешевели. В Нижегородской области цена одной стопки из примерно 12 блинов снизилась на 3,11% — с 58 до 57 рублей.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" произвела расчеты и выяснила, что четыре порции блинов обойдутся примерно в 106,22 рубля. Рекомендации Роспотребнадзора по выбору продуктов для приготовления блинов, читайте здесь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Масленица Продовольствие Цены
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных