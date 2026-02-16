Порция блинов за год подешевела на 3% в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области рассчитали индекс порции блинов по итогам 2025 года. Данные опубликованы на портале проекта ЦБ РФ "Финансовая культура", пишет ИА "НТА-Приволжье".

Индекс порции блинов является неофициальным показателем, с помощью которого оценивают изменение цен на продукты питания. За основу берется стоимость традиционного масленичного блюда.

При расчете учитываются основные ингредиенты, необходимые для приготовления блинов: мука, куриные яйца, сахар, молоко, а также два вида масла.

По данным исследования, во всех регионах Приволжского федерального округа за год блины подешевели. В Нижегородской области цена одной стопки из примерно 12 блинов снизилась на 3,11% — с 58 до 57 рублей.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" произвела расчеты и выяснила, что четыре порции блинов обойдутся примерно в 106,22 рубля. Рекомендации Роспотребнадзора по выбору продуктов для приготовления блинов, читайте здесь.