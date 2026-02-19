Проект дороги на улице Пушкина в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу Общество

Проект строительства автомобильной дороги по улице Пушкина в Нижнем Новгороде получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Речь идет о строительстве дороги общего пользования местного значения от улицы Артельной до улицы Бекетова. Экспертизу проектной документации проводило ГАУ Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Застройщиком выступает ООО "Специализированный застройщик "ННДК Бекетова". Проектную документацию подготовили ООО "Проектно-изыскательский институт "Севзапмостпроект", а также нижегородские компании ООО "Истоки" и ООО "Промтехнология". Работы предполагают новое строительство.

Отметим, что о планах по созданию дороги стало известно еще в 2022 году. Тогда жители отмечали, что участок между улицами Артельной и Бекетова приходится обходить или идти вдоль трамвайных путей, что небезопасно и неудобно. Начать строительство хотели в 2024 году с привлечением федерального софинансирования.

В апреле 2025 года проект планировки и межевания территории был вынесен на общественные обсуждения. Тогда сообщалось, что протяженность дороги составит более одного километра. Точное количество полос на тот момент не указывалось, планировалось, что их будет от двух до четырех при ширине проезжей части от 3,5 до 12,45 метра и расчетной скорости 40–50 км/ч.