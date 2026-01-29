Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Ремонт путепровода у Мызинского моста планируют возобновить в марте

29 января 2026 11:00 Общество
Ремонт путепровода у Мызинского моста планируют возобновить в марте

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Возобновить ремонт путепровода у Мызинского моста планируется во второй половине марта. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

По его данным, сейчас этот вариант рассматривают МКУ "ГУММиД" совместно с подрядной организацией. 

В департаменте напомнили, что сейчас на объекте работы временно приостановлены из-за технологического перерыва, связанного с неблагоприятными погодными условиями. В это время осуществляется охрана объекта и поддержание в рабочем состоянии элементов схемы организации дорожного движения.

Ремонт путепровода проводится поэтапно, с поочередным закрытием двух полос движения. Он включает демонтаж старого дорожного покрытия, замену и ремонт балок, усиление опор, бетонирование распределительной плиты, укладку гидроизоляции, замену деформационных швов и опор освещения. Также предусмотрено устройство водоотводной системы, новое дорожное покрытие и ремонт тротуаров с установкой новых ограждений.

"На данный момент фактически полностью завершены работы по двум этапам из трех. Все работы согласно муниципальному контракту должны быть завершены в декабре 2026 года", - отметили в департаменте. 

Однако работы рассчитывают закончить досрочно и восстановить движение в полном объеме по путепроводу планируют уже в августе.

Добавим, что ремонт проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом Владимиром Путиным. 

Ранее сообщалось, что в 2026 году планируют начать строительство пятого моста через Оку в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Дороги Мосты Мызинский мост
