Политика

Безруков прокомментировал переговоры России и Украины в Женеве

20 февраля 2026 10:29 Политика
Безруков прокомментировал переговоры России и Украины в Женеве

Полковник СВР в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков высказался о текущей геополитической ситуации и перспективах мирных переговоров между Россией и Украиной. Очередной раунд консультаций прошел 17-18 февраля в Женеве.

По словам эксперта, оставлять западные границы России в состоянии постоянной угрозы недопустимо. Он отметил, что изменить ситуацию может только формирование новой стратегической реальности в Европе — со снижением напряженности и созданием обновленной системы безопасности для всех сторон.

Безруков считает, что сам конфликт, за исключением отдельных политических элит, никому не выгоден. При этом нынешняя политика Украины, по его оценке, стала "камнем преткновения". Он заявил, что Украина была сформирована как "анти-Россия" с целью подорвать стабильность в Европе.

Профессор подчеркнул, что не ожидает значимых результатов от текущего переговорного процесса. При этом Россия, по его мнению, не может выйти из него, поскольку это будет воспринято как срыв диалога. Эксперт полагает, что процесс продолжится до тех пор, пока не произойдет экономический, военный или иной перелом.

Говоря о позициях сторон, Безруков заявил: "Ни Украина, ни Западная Европа договариваться не собираются. А Соединенные Штаты вроде как хотели бы закончить этот конфликт, но на самом деле это не очень важная для них вещь". По его словам, задача разделения Европы и России и истощения российских ресурсов отвечает интересам США, и такая линия поведения, как считает эксперт, сохраняется.

Отдельно он отметил, что переговоры ориентированы не только на непосредственных участников конфликта, но и на международное сообщество — прежде всего страны глобального Юга и Востока. По мнению Безрукова, именно эти государства должны увидеть готовность России к прекращению военных действий при условии решения ключевых вопросов безопасности.

"И нам дают кредит доверия именно потому, что мы воюем, скажем так, честно. Мы воюем чисто, не переходя грань. Мы готовы договариваться, если такая возможность будет", — сказал эксперт, добавив, что Китай, Индия и другие страны, по его оценке, обращают внимание на поведение сторон. Он подчеркнул, что Россия, по его словам, не может выйти за рамки корректности, даже если определенные действия могли бы быть выгодны с военной точки зрения.

Мнения Политика СВО
