Общество

Нижегородская мэрия изымает для сноса дом на улице Славянской

20 февраля 2026 12:56 Общество
Нижегородская мэрия изымает для сноса дом на улице Славянской

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде для муниципальных нужд изымут и снесут аварийный многоквартирный дом, расположенный на улице Славянской. Соответствующее постановление №1402 от 19 февраля 2026 года опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Изъятию подлежит не только сам дом №55, но и земельный участок, на котором он расположен.

Владельцам квартир будет выплачена компенсация, соответствующая рыночной стоимости их недвижимости.

В документе также отмечается, что после завершения всех процедур запланирована государственная регистрация права муниципальной собственности на изъятые объекты.

Ранее сообщалось, что нижегородская мэрия приступила к изъятию земельного участка вместе с домом №8 лит. А на улице Сутырина в Сормове. Также мы публиковали перечень аварийных домов Нижнего Новгорода, подлежащих сносу в 2026 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

