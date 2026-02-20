Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в февральские праздники

Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в февральские праздники

В февральские праздники в Нижнем Новгороде отменят плату за пользование открытыми парковками. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации. 

Бесплатный режим начнет действовать с 20:00 20 февраля. Оставлять автомобили без оплаты можно будет до 8:00 24 февраля.  

В этот период в городе пройдут праздничные мероприятия (0+). Программу можно посмотреть тут. Также сообщалось, что в масленичное воскресенье будет ограничено движение около Щелковского хутора. А 23 февраля будет отмечаться День защитника Отечества.

Теги:
Масленица Парковки Праздники
