Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в февральские праздники Общество

В февральские праздники в Нижнем Новгороде отменят плату за пользование открытыми парковками. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

Бесплатный режим начнет действовать с 20:00 20 февраля. Оставлять автомобили без оплаты можно будет до 8:00 24 февраля.

В этот период в городе пройдут праздничные мероприятия (0+). Программу можно посмотреть тут. Также сообщалось, что в масленичное воскресенье будет ограничено движение около Щелковского хутора. А 23 февраля будет отмечаться День защитника Отечества.