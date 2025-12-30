Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2025 16:34Проект детского сада на Казанском шоссе не прошел госэкспертизу
30 декабря 2025 16:24Опубликован прогноз на январь 2026 года в Нижегородской области
30 декабря 2025 16:11Платные парковки Нижнего Новгорода не подорожают в 2026 году
30 декабря 2025 15:55Программу модернизации ЖКХ до 2031 года утвердили в Нижнем Новгороде
30 декабря 2025 15:26Энергетики ЭН+ дарят новогоднее настроение
30 декабря 2025 15:16В Нижнем Новгороде не отменят дизайн-код, но могут ввести гранты
30 декабря 2025 15:11Россиянам посоветовали не торопиться с переводом зарплат на цифровой рубль
30 декабря 2025 14:43Нижегородцев с ожирением обяжут пожизненно наблюдаться у врачей
30 декабря 2025 14:15Восемь авиарейсов из Нижнего Новгорода субсидируют в 2026 году
30 декабря 2025 13:50Нижегородская мэрия перейдет на оперативный график в новогодние праздники
Общество

Платные парковки Нижнего Новгорода не подорожают в 2026 году

30 декабря 2025 16:11 Общество
Тарифы на платные парковки в Нижнем Новгороде не изменят в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Власти Нижнего Новгорода не планируют пересматривать стоимость платных парковок в 2026 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В администрации подчеркнули, что вопрос повышения тарифов на данный момент не рассматривается и не стоит на повестке.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде функционирует 110 зон платной парковки, размещённых на 81 участке улично-дорожной сети.

По данным городского дептранса, внедрение платных парковочных пространств помогло разгрузить дороги и снизить количество нарушений правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на территории Нижнего Новгорода могут появиться новые зоны платных парковок. По итогам 2025 года в бюджет Нижнего Новгорода поступило 182,2 млн рублей от использования платных парковок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Парковки Тарифы
Поделиться:
Новости по теме
25 декабря 2025 07:07Платные парковки Нижнего Новгорода будут бесплатными в новогодние каникулы
16 декабря 2025 17:59Парковку у Дома связи в Нижнем Новгороде сделали платной
16 декабря 2025 09:10Парковку ограничат на площади Горького с 6 января
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных