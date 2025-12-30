Платные парковки Нижнего Новгорода не подорожают в 2026 году Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Власти Нижнего Новгорода не планируют пересматривать стоимость платных парковок в 2026 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В администрации подчеркнули, что вопрос повышения тарифов на данный момент не рассматривается и не стоит на повестке.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде функционирует 110 зон платной парковки, размещённых на 81 участке улично-дорожной сети.

По данным городского дептранса, внедрение платных парковочных пространств помогло разгрузить дороги и снизить количество нарушений правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на территории Нижнего Новгорода могут появиться новые зоны платных парковок. По итогам 2025 года в бюджет Нижнего Новгорода поступило 182,2 млн рублей от использования платных парковок.