Научный ИТ-центр у метромоста планируют построить к 2030 году Экономика

Фото: телеграм-канал Егора Полякова

Научно-исследовательский центр на улице Барминской в Нижнем Новгороде планируют возвести к 2030 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замгубернатора Егор Поляков.

Он отметил, что 20 февраля "ИКС Холдинг" подписал договор аренды земельного участка для строительства объекта. Научный центр разместится в границах улиц Красносельской, Барминской, Максима Горького и Малой Ямской. Общая поэтажная площадь здания составит около 40 тысяч кв. метров.

Центр будет состоять из трех научных корпусов и необходимой инфраструктуры для комфортного размещения сотрудников. Основные этажи комплекса займут офисы компаний, входящих в "ИКС Холдинг". Центральную галерею, соединяющую два корпуса, а также расположенное между ними трехэтажное здание отведут под общие зоны и трансформируемый зал для конференций и выставок.

Егор Поляков напомнил, что старт проекту был дан на конференции "ЦИПР-2024" (12+), где губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение с гендиректором "ИКС Холдинг" Алексеем Шелобковым.

Ранее сообщалось, что проект реализуют в три этапа. Сначала демонтируют старый газопровод, аварийную подстанцию и ветхие постройки. Затем начнётся строительство научного центра с подземной парковкой на 274 места и новой подстанцией — завершить этот этап планируют к 2030 году.

Во второй очереди, к 2035 году, построят ещё одну подземную стоянку на 128 машин. Также обустроят территорию: появятся дороги, тротуары, велодорожки и озеленение. Полностью завершить проект планируется к 2040 году.

Ранее сообщалось, что научный центр с кафе и парковкой планируют возвести на Гребном канале.