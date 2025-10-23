ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Научный центр с деловым комплексом появится в районе Окского съезда

Научный центр с деловым комплексом появится в районе Окского съезда

Фото: из презентации "Зитех"

В Советском районе Нижнего Новгорода появится научный центр, специализирующийся на разработках в сфере информационных технологий, программного обеспечения, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Проект реализует компания ООО "Зитех". Выделение инвестору участка площадью 6418 кв. метров согласовал совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 22 октября. 

Общий объем инвестиций в проект составляет 1,874 миллиарда рублей. Площадь застройки — 1988 квадратных метров. Согласно планам, строительство начнется в мае 2026 года и завершится в мае 2029-го.

Согласно данным на сайте инвестора, научный центр войдет в состав единого комплекса общей площадью 18,7 тысячи квадратных метров. Кроме того, в рамках проекта планируется строительство делового центра класса А площадью 54,3 тысячи квадратных метров с гостиницей на 694 номера. Комплекс будет расположен в районе улиц Малая Ямская, Барминская и Окский съезд.

Ранее сообщалось, что нижегородский минград утвердил строительство другого научного центра, который появится возле метромоста. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

