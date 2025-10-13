Научный автоцентр построят в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Александр Воложанин

Научный автоцентр построят в Нижнем Новгороде. Соответствующее разрешение выдал региональный минстрой. Комплекс разместится в Автозаводском районе — в границах улиц Ореховской и Блюхера. Застройщиком выступает компания ООО "Автория".

Известно, что проект предусматривает поэтапное развитие территории и делится на четыре очереди. На первом этапе, который планируется завершить до 2028 года, будет построен научный центр, а также выполнены работы по подготовке территории, подведению инженерных коммуникаций, созданию внутриквартальных проездов, освещению, ливневой канализации и благоустройству.

Во второй очереди, рассчитанной до 2033 года, появится диагностический центр с аналогичным комплексом инфраструктурных работ.

Третья очередь, реализация которой запланирована до 2036 года, предусматривает строительство административно-офисного здания со станцией технического обслуживания и развитие сопутствующей инфраструктуры.

Завершающий этап включает реконструкцию улично-дорожной сети: магистральной улицы районного значения и улицы Блюхера. Здесь появятся новые тротуары, велодорожки и благоустроенные общественные пространства.

