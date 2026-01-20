Нижегородский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании 2025 года Общество

Фото: Кира Мишина

Международный аэропорт Нижнего Новгорода опубликовал ежегодный рейтинг пунктуальности авиакомпаний по итогам 2025 года. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, в расчет брались регулярные рейсы, выполненные с 1 января по 31 декабря, при этом учитывались только отклонения от расписания более 15 минут, не связанные с погодными условиями.

В категории российских авиакомпаний, совершающих рейсы ежедневно или несколько раз в день, первое место заняла авиакомпания "Россия". "Серебро" досталось "Аэрофлоту", а "бронза" — "Северному ветру".

Интересно, что по сравнению с 2024 годом состав лидеров полностью изменился. Тогда "Аэрофлот" занимал первое место, "Россия" - второе, а "Северный ветер" даже не входил в тройку.

Среди российских перевозчиков, выполнявших в среднем менее одного рейса в день, наивысший показатель пунктуальности продемонстрировала NordStar. Она лидировала и в 2024 году. Вторую и третью строчки заняли "Костромское АП" и "ЮВТ Аэро" соответственно.

В международной группе вновь лидером стала авиакомпания UZBEKISTAN AIRWAYS.

