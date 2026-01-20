10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 января 2026 10:17Нижегородский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании 2025 года
20 января 2026 10:13АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело 221 тысячу испытаний нефти и нефтепродуктов в 2025 году
20 января 2026 09:33Строительство III очереди дублера проспекта Гагарина завершено на 80%
20 января 2026 09:17Минздрав разъяснил порядок лечения дзержинских пациентов с инфарктами
20 января 2026 09:09363 инициативы нижегородцев реализуют в рамках проекта "Вам решать!" в 2026 году
20 января 2026 08:00Нижегородская область получила 8 квот по программе "Земский учитель"
20 января 2026 07:07Еще один безлюдный поселок хотят упразднить в Шарангском районе
19 января 2026 19:00Еще четыре дома изымают в рамках проекта КРТ на Генкиной
19 января 2026 18:35Стартовал второй этап стажировок программы "Герои. Нижегородская область"
19 января 2026 18:17Власти не разрешили дарить нижегородским врачам подарки дороже 3000 рублей
Общество

Нижегородский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании 2025 года

20 января 2026 10:17 Общество
Нижегородский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании 2025 года

Фото: Кира Мишина

Международный аэропорт Нижнего Новгорода опубликовал ежегодный рейтинг пунктуальности авиакомпаний по итогам 2025 года. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, в расчет брались регулярные рейсы, выполненные с 1 января по 31 декабря, при этом учитывались только отклонения от расписания более 15 минут, не связанные с погодными условиями. 

В категории российских авиакомпаний, совершающих рейсы ежедневно или несколько раз в день, первое место заняла авиакомпания "Россия". "Серебро" досталось "Аэрофлоту", а "бронза" — "Северному ветру".

Интересно, что по сравнению с 2024 годом состав лидеров полностью изменился. Тогда "Аэрофлот" занимал первое место, "Россия" - второе, а "Северный ветер" даже не входил в тройку.

Среди российских перевозчиков, выполнявших в среднем менее одного рейса в день, наивысший показатель пунктуальности продемонстрировала NordStar. Она лидировала и в 2024 году. Вторую и третью строчки заняли "Костромское АП" и "ЮВТ Аэро" соответственно.

В международной группе вновь лидером стала авиакомпания UZBEKISTAN AIRWAYS. 

Ранее в воздушной гавани рассказали, куда нижегородцы чаще всего летали в новогодние праздники.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиакомпания Авиаперевозки Аэропорт
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2026 14:35В Госдуме предложили установить единый размер для ручной клади в самолётах
30 декабря 2025 14:15Восемь авиарейсов из Нижнего Новгорода субсидируют в 2026 году
01 ноября 2025 16:35Переговоры о прямых рейсах из Нижнего Новгорода в ОАЭ продолжаются
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных