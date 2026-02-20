13 крыш повреждены под тяжестью снега в Нижегородской области

Фото:
С начала февраля в Нижегородской области из‑за обильных снегопадов зафиксированы многочисленные происшествия, связанные с состоянием крыш.
Так, в Центр управления кризисными ситуациями регионального управления МЧС поступило 13 сообщений о повреждении крыш под тяжестью снега, сообщили в ведомстве.
Кроме того, зарегистрировано пять случаев схода снежных масс и наледи с крыш зданий. В результате этих происшествий пострадали десять человек: шестеро детей и четверо взрослых. Два человека погибли.
Главам муниципалитетов рекомендовано организовать регулярную очистку крыш многоквартирных домов, объектов инфраструктуры и социально значимых учреждений от снега и льда.
На сегодняшний день уже очищено более десяти тысяч многоквартирных жилых домов и около двух тысяч социально значимых объектов.
Напомним, нижегородские священники молятся за дорожников из-за мощных снегопадов.
Ранее нижегородцам напомнили об опасности схода снега и наледи с крыш домов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+