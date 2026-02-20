Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Последние новости рубрики Происшествия
20 февраля 2026 15:01
Раскрыты детали дела против директора "Института демографического развития"
20 февраля 2026 14:48
13 крыш повреждены под тяжестью снега в Нижегородской области
20 февраля 2026 14:17
Эксклюзив
Главу "Института демографического развития" арестовали в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 11:45
Пациент с инфарктом напал на медиков в реанимации в Павлове
20 февраля 2026 11:17
Подростка без прав осудят за наезд на пешехода в центре Нижнего Новгорода
20 февраля 2026 10:45
Фирма в Чкаловске задолжала сотрудникам 2,3 млн рублей: возбуждено дело
20 февраля 2026 09:26
44-летний мужчина погиб в ДТП после выезда на встречку в Нижнем Новгороде
20 февраля 2026 09:00
Арестован гендиректор "Нижавтодорстроя" Усик Петросян: причем тут Левдиков
19 февраля 2026 19:37
59 человек пострадали в ДТП с курьерами в Нижнем Новгороде в 2025 году
19 февраля 2026 18:29
Обвиняемого в гибели 19-летней девушки на Варварке отправили в СИЗО
Происшествия

13 крыш повреждены под тяжестью снега в Нижегородской области

20 февраля 2026 14:48 Происшествия
13 крыш повреждены под тяжестью снега в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

С начала февраля в Нижегородской области из‑за обильных снегопадов зафиксированы многочисленные происшествия, связанные с состоянием крыш.  

Так, в Центр управления кризисными ситуациями регионального управления МЧС поступило 13 сообщений о повреждении крыш под тяжестью снега, сообщили в ведомстве.

Кроме того, зарегистрировано пять случаев схода снежных масс и наледи с крыш зданий. В результате этих происшествий пострадали десять человек: шестеро детей и четверо взрослых. Два человека погибли.

Главам муниципалитетов рекомендовано организовать регулярную очистку крыш многоквартирных домов, объектов инфраструктуры и социально значимых учреждений от снега и льда.

На сегодняшний день уже очищено более десяти тысяч многоквартирных жилых домов и около двух тысяч социально значимых объектов.

Напомним, нижегородские священники молятся за дорожников из-за мощных снегопадов.

Ранее нижегородцам напомнили об опасности схода снега и наледи с крыш домов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

