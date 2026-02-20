13 крыш повреждены под тяжестью снега в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

С начала февраля в Нижегородской области из‑за обильных снегопадов зафиксированы многочисленные происшествия, связанные с состоянием крыш.

Так, в Центр управления кризисными ситуациями регионального управления МЧС поступило 13 сообщений о повреждении крыш под тяжестью снега, сообщили в ведомстве.

Кроме того, зарегистрировано пять случаев схода снежных масс и наледи с крыш зданий. В результате этих происшествий пострадали десять человек: шестеро детей и четверо взрослых. Два человека погибли.

Главам муниципалитетов рекомендовано организовать регулярную очистку крыш многоквартирных домов, объектов инфраструктуры и социально значимых учреждений от снега и льда.

На сегодняшний день уже очищено более десяти тысяч многоквартирных жилых домов и около двух тысяч социально значимых объектов.

