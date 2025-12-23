Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Названы самые частые нарушения "Нижегородпассажиравтотранса" в 2025 году

23 декабря 2025 13:15 Общество
Названы самые частые нарушения Нижегородпассажиравтотранса в 2025 году

Фото: Кира Мишина

Среди самых частых нарушений на автобусных маршрутах Нижнего Новгорода, работающих по брутто-контрактам, оказались отклонения от расписания. С начала года зафиксировано 1183 таких случая, сообщили НИА "Нижний Новгород" в ЦРТС.

В городе действует 60 маршрутов, обслуживаемых по брутто-контрактам. Все они закреплены по итогам открытых конкурсов за одним перевозчиком — АО "Нижегородпассажиравтотранс". Центр развития транспортных систем региона сообщил, что ни на одном из маршрутов не обошлось без нарушений.

Кроме срывов графика, специалисты выявили и другие недостатки. Зафиксирован один случай отсутствия информирования пассажиров, 12 случаев повреждения обивки и каркасов сидений, а также шесть автобусов с трещинами на лобовом стекле. Также обнаружен один автобус с несогласованной рекламой, 19 нарушений требований к оформлению салона и внешнего вида, а в 15 случаях транспорт был загрязнен внутри или снаружи.

С начала года перевозчику по брутто-контрактам выплачено 5 млрд 14 млн 562,2 тысячи рублей. При этом сумма неисполненных обязательств по контрактам составила 397 млн 862,4 тысячи рублей.

Несмотря на выявленные нарушения, фактов расторжения контрактов по причине их несоблюдения не зафиксировано, добавили в ЦРТС. 

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года Кстово начнут поэтапно включать в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода. Также стало известно, что отмену наличной оплаты в нижегородском транспорте перенесли на 1 июля 2026 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

