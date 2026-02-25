Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2026 13:56
10 округов стали лидерами рейтинга цифровой трансформации нижегородских муниципалитетов по итогам 2025 года
25 февраля 2026 13:30
ЦРТС назвал главную причину перебоев в работе нижегородского транспорта
25 февраля 2026 13:25
Мишустин: в РФ обновили более 3 тысяч объектов здравоохранения
25 февраля 2026 13:16
Посевные площади превысят 1 млн гектаров в Нижегородской области
25 февраля 2026 13:10
108 млн кв. метров нового жилья ввели в России за год
25 февраля 2026 12:57
Эксклюзив
Кстовский отдел полиции сохранит самостоятельность до 2030 года
25 февраля 2026 12:26
В нижегородских детсадах может появиться список рекомендованных игрушек
25 февраля 2026 12:13
Количество микроорганизмов на объектах Нижегородской станции аэрации растет
25 февраля 2026 11:59
140 пар нижегородцев заключат брак в "красивую дату" 26 февраля
25 февраля 2026 11:41
Штрафы за ночной шум вырастут в Нижегородской области
Общество

ЦРТС назвал главную причину перебоев в работе нижегородского транспорта

25 февраля 2026 13:30 Общество
ЦРТС назвал главную причину перебоев в работе нижегородского транспорта

Фото: Кира Мишина

Перебои в работе общественного транспорта в Нижнем Новгороде связаны прежде всего с нехваткой водителей. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на Центр развития транспортных систем Нижегородской области.

В ЦРТС пояснили, что из-за острого кадрового дефицита и необходимости соблюдать режим труда и отдыха невозможно перевести весь подвижной состав на двухсменный график. В результате часть рейсов не выходит на линию.

На соблюдение расписания также влияют техническое состояние автобусов и другого транспорта, самочувствие водителей и дорожная обстановка.

Специалисты центра отметили, что в часы пик транспорт работает с максимальной загрузкой, поскольку у большинства организаций совпадает время начала и окончания рабочего дня.

"В настоящее время перевозчиками принимаются активные меры по привлечению водительских кадров, по мере увеличения численности которых будет увеличено количество транспортных средств на маршрутах, в том числе и в вечернее время", — добавили в ЦРТС.

Напомним, в Выксе и Чкаловске отменили несколько автобусных маршрутов из-за дефицита водителей.

Ранее губернатор Глеб Никитин заявлял, что ситуацию с нехваткой водителей удается стабилизировать и отток кадров уже прекращен.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
11 февраля 2026 08:00
30 контролеров ловят "зайцев" в общественном транспорте Нижнего Новгорода
03 февраля 2026 19:27
В январе нижегородцы чаще всего выбирали автобусы №№45, 83 и 87
28 января 2026 08:43
Три новых маршрута до Кстова планируют запустить в 2027 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных