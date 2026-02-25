ЦРТС назвал главную причину перебоев в работе нижегородского транспорта

Фото:
Перебои в работе общественного транспорта в Нижнем Новгороде связаны прежде всего с нехваткой водителей. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на Центр развития транспортных систем Нижегородской области.
В ЦРТС пояснили, что из-за острого кадрового дефицита и необходимости соблюдать режим труда и отдыха невозможно перевести весь подвижной состав на двухсменный график. В результате часть рейсов не выходит на линию.
На соблюдение расписания также влияют техническое состояние автобусов и другого транспорта, самочувствие водителей и дорожная обстановка.
Специалисты центра отметили, что в часы пик транспорт работает с максимальной загрузкой, поскольку у большинства организаций совпадает время начала и окончания рабочего дня.
"В настоящее время перевозчиками принимаются активные меры по привлечению водительских кадров, по мере увеличения численности которых будет увеличено количество транспортных средств на маршрутах, в том числе и в вечернее время", — добавили в ЦРТС.
Напомним, в Выксе и Чкаловске отменили несколько автобусных маршрутов из-за дефицита водителей.
Ранее губернатор Глеб Никитин заявлял, что ситуацию с нехваткой водителей удается стабилизировать и отток кадров уже прекращен.
