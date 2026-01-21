Нижегородских перевозчиков оштрафовали на 2,9 млн рублей за год Общество

Фото: Александр Воложанин

Компании, осуществлявшие пассажирские перевозки в Нижегородской области в течение 2025 года, были оштрафованы на 2,9 млн рублей. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

На сегодняшний день перевозчики уже перечислили в бюджет 1 млн 858 тыс. рублей. Оставшаяся часть задолженности взыскивается в судебном порядке.

В течение прошлого года сотрудники ЦРТС провели 79 выездных проверок. В ходе этих мероприятий было осмотрено 560 автобусов.

По итогу проверяющие обнаружили 8268 нарушений, допущенных как транспортными организациями, так и водителями. Нарушения касались различных аспектов перевозок, включая техническое состояние транспорта и соблюдение правил перевозки пассажиров.

Ранее стали известны наиболее частые нарушения МП "Нижегородпассажиравтотранс" по итогам 2025 года.

Также сообщалось, что в нижегородских автобусах были обнаружены неисправные терминалы оплаты проезда.