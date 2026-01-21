Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Последние новости рубрики Общество
21 января 2026 09:00Почти 2 тысячи самокатов изъяли в Нижнем Новгороде за неправильную парковку
21 января 2026 08:00Нижегородских перевозчиков оштрафовали на 2,9 млн рублей за год
21 января 2026 07:00Самовольно построенные гаражи снесут на Автозаводе
20 января 2026 18:40T2 и "Солар" запустили автоматический мониторинг утечек персональных данных
20 января 2026 18:36Адвокаты назвали действенные способы защиты заёмщика от коллекторов в суде
20 января 2026 18:10Нижегородцы могут выиграть путевку в санаторий, пройдя диспансеризацию
20 января 2026 17:40Сергей Акифьев: "Хочу внести посильный вклад в развитие родного региона"
20 января 2026 17:38Мероприятия к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда проходят в нижегородских школах
20 января 2026 17:22В Чкаловске открылся пятый в регионе центр наставничества для подростков "Хулиганодом"
20 января 2026 16:42Нижегородцам напомнили о новых правилах выезда за границу с детьми
Общество

Нижегородских перевозчиков оштрафовали на 2,9 млн рублей за год

21 января 2026 08:00 Общество
Нижегородских перевозчиков оштрафовали на 2,9 млн рублей за год

Фото: Александр Воложанин

Компании, осуществлявшие пассажирские перевозки в Нижегородской области в течение 2025 года, были оштрафованы на 2,9 млн рублей. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

На сегодняшний день перевозчики уже перечислили в бюджет 1 млн 858 тыс. рублей. Оставшаяся часть задолженности взыскивается в судебном порядке.

В течение прошлого года сотрудники ЦРТС провели 79 выездных проверок. В ходе этих мероприятий было осмотрено 560 автобусов.

По итогу проверяющие обнаружили 8268 нарушений, допущенных как транспортными организациями, так и водителями. Нарушения касались различных аспектов перевозок, включая техническое состояние транспорта и соблюдение правил перевозки пассажиров.

Ранее стали известны наиболее частые нарушения МП "Нижегородпассажиравтотранс" по итогам 2025 года.

Также сообщалось, что в нижегородских автобусах были обнаружены неисправные терминалы оплаты проезда.

Теги:
автобусы ЦРТС Штраф
Новости по теме
16 января 2026 14:07ЦРТС: нижегородские трамваи ежедневно простаивают из-за машин
14 января 2026 09:17Более 1,5 млн рублей штрафов заплатили безбилетники в Нижнем Новгороде
06 ноября 2025 08:00Почти 70 нарушений нашли в нижегородских автобусах
