На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 февраля 2026 12:45Главе нижегородского управления Росимущества продлили срок задержания
12 февраля 2026 11:51Суд ужесточил приговор экс-спикеру нижегородской думы Олегу Лавричеву
12 февраля 2026 11:18Окно жилого дома повреждено после отражения атаки БПЛА в Дзержинске
12 февраля 2026 10:53Нижегородский ресторан закрыли после истории с завышенными счетами
12 февраля 2026 09:44Генпрокуратура требует изъять имущество нижегородского судьи Виктора Фомина
12 февраля 2026 08:04Массовая атака БПЛА отражена в Нижегородской области: сбито 9 дронов
11 февраля 2026 18:49ФСБ поймала пособников мошенников с сим-боксами в Нижнем Новгороде
11 февраля 2026 18:10Завотделением нижегородской больницы №33 отправили в СИЗО
11 февраля 2026 17:55Нижегородка распылила перцовый баллончик в электриков
11 февраля 2026 17:38Тело 76-летнего мужчины нашли на пожаре в Нижегородской области
Происшествия

Главе нижегородского управления Росимущества продлили срок задержания

12 февраля 2026 12:45 Происшествия
Главе нижегородского управления Росимущества продлили срок задержания

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Московский райсуд продлил срок задержания главы ТУ Росимущества в Нижегородской области Сергея Чайки на 72 часа, сообщили НИА "Нижний Новгород" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, назначено на 13 февраля.

Ранее сообщалось, что замглавы нижегородского управления Росимущества Сергей Родионов 11 февраля был отправлен под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п.п. "г", "е" ч.3 ст. 286 УК РФ).

Также накануне в СИЗО отправили дочь и.о. главврача нижегородской больницы №33. Она обвиняется в мошенничестве.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Превышение полномочий Росимущество Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных