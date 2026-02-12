Главе нижегородского управления Росимущества продлили срок задержания Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Московский райсуд продлил срок задержания главы ТУ Росимущества в Нижегородской области Сергея Чайки на 72 часа, сообщили НИА "Нижний Новгород" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, назначено на 13 февраля.

Ранее сообщалось, что замглавы нижегородского управления Росимущества Сергей Родионов 11 февраля был отправлен под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (п.п. "г", "е" ч.3 ст. 286 УК РФ).

Также накануне в СИЗО отправили дочь и.о. главврача нижегородской больницы №33. Она обвиняется в мошенничестве.