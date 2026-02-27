Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Новый снегопад обрушится на Нижегородскую область

27 февраля 2026 15:13 Общество
Новый снегопад обрушится на Нижегородскую область

Фото: Александр Воложанин

Жителей Нижегородской области предупредили о надвигающемся снегопаде. По данным Верхне-Волжское УГМС, вечером 27 февраля местами по Нижнему Новгороду и области ожидается сильный снег, который сохранится ночью и утром 28 февраля.

В МЧС региона отмечают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны заторы на автотрассах федерального, регионального и местного значения, нарушения в работе дорожных и коммунальных служб, а также увеличение количества ДТП. Не исключаются сбои в работе аэропорта.

Кроме того, существует риск происшествий, связанных с обрушением элементов зданий и конструкций из-за повышенной снеговой нагрузки.

Автомобилистам рекомендуют по возможности ограничить использование личного транспорта. При управлении машиной следует соблюдать достаточную дистанцию, максимально снижать скорость и избегать резких торможений.

Ранее сообщалось, что в феврале в Нижнем Новгороде выпало 187% месячной нормы осадков.

