Потепление ждет нижегородцев в первый день весны

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидается весеннее потепление и смешанные осадки. По прогнозу сервиса "Яндекс Погода", температура поднимется до плюсовых значений, а снег начнет постепенно таять.
В субботу, 28 февраля, утром синоптики прогнозируют -1 градус и дождь со снегом. Днем температура повысится до 0 градусов, осадки сохранятся. Вечером столбики термометров останутся на отметке 0, ожидается дождь со снегом. Юго-западный ветер будет умеренным — 2-3 м/с.
В воскресенье, 1 марта, весна начнет вступать в свои права. Утром воздух прогреется до +1 градуса, будет пасмурно. Днем температура поднимется до +3, ожидается облачность с прояснениями. Вечером прогнозируется +2 градуса и переменная облачность. Западный ветер станет менее интенсивным — 1-2 м/с.
Напомним, еще одним предвестников наступающей весны стали буре медведи из "Лимпопо". 27 февраля Ляля и Балу вышли из спячки.
