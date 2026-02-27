Производство электронного оборудования запустят в Дзержинске Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Локальное производство электронной продукции разместят на территории особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в Корпорации развития региона.

Речь идет о таких компонентах, как системы накопления энергии, комплектующие и автоматизированные системы управления технологическими процессами. Инвестиции в проект составят порядка 300 млн рублей, планируется создать 33 рабочих места.

Продукция, выпускаемая на площадке ОЭЗ, будет применяться в транспортной отрасли, энергетике и нефтегазовом секторе.

Всего на последнем экспертный совете ОЭЗ была одобрена реализация 55 проектов, предполагающих вложение более 166 млрд рублей инвестиций.

Напомним, что повышение инвестиционной активности отвечает задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который ставит своей целью создание прозрачных условий для бизнеса, разделение рисков между государством и инвесторами и увеличение объемов инвестиций в регионы.

Ранее сообщалось, что подписаны соглашения с первыми резидентами ОЭЗ "Кулибин" в городе Бор Нижегородской области. Концессию по созданию портовой инфраструктуры на Бору планируют заключить в 2026 году.