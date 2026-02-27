Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
27 февраля 2026 18:11
Производство электронного оборудования запустят в Дзержинске
27 февраля 2026 15:45
Первую контейнерную площадку из вторсырья установили в Нижнем Новгороде
27 февраля 2026 15:33
Более 30 вебинаров об использовании маркировки "Честный знак" пройдут в марте
27 февраля 2026 14:16
Нижегородская область сохранила самую низкую инфляцию в ПФО
27 февраля 2026 12:12
Новый автобренд Volga открестился от сотрудничества с Geely
27 февраля 2026 09:28
Снос самовольной пристройки на Большой Печерской оценили в 9,8 млн рублей
27 февраля 2026 08:25
Нижегородский минфин привлечет еще 1,5 млрд рублей в виде кредитов
26 февраля 2026 18:50
Автоэксперт поддержал работу самозанятых в такси на своих машинах
26 февраля 2026 18:20
Егор Поляков: "Поддержка экспорта сейчас - самый мощный инструмент стимулирования экономики"
26 февраля 2026 17:27
Две высотки и офисный центр построят у бывшего здания Intel в Нижнем Новгороде
Экономика

Производство электронного оборудования запустят в Дзержинске

27 февраля 2026 18:11 Экономика
Производство электронного оборудования запустят в Дзержинске

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Локальное производство электронной продукции разместят на территории особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в Корпорации развития региона.

Речь идет о таких компонентах, как системы накопления энергии, комплектующие и автоматизированные системы управления технологическими процессами. Инвестиции в проект составят порядка 300 млн рублей, планируется создать 33 рабочих места.

Продукция, выпускаемая на площадке ОЭЗ, будет применяться в транспортной отрасли, энергетике и нефтегазовом секторе.

Всего на последнем экспертный совете ОЭЗ была одобрена реализация 55 проектов, предполагающих вложение более 166 млрд рублей инвестиций.

Напомним, что повышение инвестиционной активности отвечает задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который ставит своей целью создание прозрачных условий для бизнеса, разделение рисков между государством и инвесторами и увеличение объемов инвестиций в регионы.

Ранее сообщалось, что подписаны соглашения с первыми резидентами ОЭЗ "Кулибин" в городе Бор Нижегородской области. Концессию по созданию портовой инфраструктуры на Бору планируют заключить в 2026 году.

ОЭЗ Промышленность Технологии
25 февраля 2026 16:29
Нижегородский центр промышленной робототехники хотят открыть в 2026 году
09 февраля 2026 16:16
Инфраструктура на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске готова на 70%
10 декабря 2025 18:39
Химзавод за 18,4 млрд рублей собираются построить под Нижним Новгородом
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
