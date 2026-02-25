Нижегородский центр промышленной робототехники хотят открыть в 2026 году

Фото:
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность станкостроения и автоматизации для экономики страны, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2025 году. В том числе отметил, что Нижегородская область играет значительную роль в развитии этой отрасли.
По словам Мишустина, станкостроение является базовой отраслью для всех производств и особое внимание уделяется автоматизации. В стране создано несколько центров промышленной робототехники, включая Нижегородскую область, Московскую область, Татарстан, Пермский край, Самарскую, Челябинскую и Томскую области. Благодаря этому, количество используемых роботов увеличилось более чем в полтора раза, а доля отечественного оборудования составила треть от общего объема.
Центры робототехники формируются в рамках национального проекта "Средства производства и автоматизации", инициированного президентом Владимиром Путиным. Решение о создании соответствующего центра в Нижегородской области было принято в 2025 году, а реализация проекта осуществляется при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра с привлечением гранта размером 295 млн рублей. Планируется завершить работы и открыть центр в 2026 году.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что развитие собственного станкостроения, повышение уровня автоматизации и производительности труда являются важными задачами для экономики региона и страны в целом. Нижегородская область обладает необходимыми научными и кадровыми ресурсами, что обеспечит эффективную работу нового центра. К 2030 году планируется достичь высоких показателей роботизации.
В настоящий момент в Нижегородском центре робототехники сформирована команда специалистов, закуплено оборудование, ведутся работы по подготовке помещений. Основные задачи центра — разработка отраслевых технологий, демонстрация инновационных решений, технологическая поддержка предприятий и подготовка кадров.
Указом президента Владимира Путина период с 2022 по 2031 год объявлен десятилетием науки и технологий. Основная цель — привлечение молодежи в науку, интеграция ученых в решение важнейших задач страны и повышение осведомленности общественности о достижениях российской науки. Всю актуальную информацию о проекте можно найти на официальном сайте наука.рф.
