Экономика

Инфраструктура на площадке ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске готова на 70%

09 февраля 2026 16:16 Экономика
Инфраструктура на площадке ОЭЗ Кулибин в Дзержинске готова на 70%

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

В Дзержинске завершено 70% строительных работ на площадке особой экономической зоны "Кулибин", сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Площадка занимает 416 гектаров из общей площади дзержинской части ОЭЗ, составляющей 724,7 га. В настоящий момент на объекте продолжается строительство инженерных сетей водоснабжения и канализации, а также двух контрольно-пропускных пунктов.

Одновременно возводятся девять промышленно-производственных корпусов и один административный корпус. На этих объектах ведутся работы по устройству фундаментов, монтажу металлоконструкций, железобетонных элементов и фасадных панелей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион последовательно создает комфортные условия для инвесторов.

"ОЭЗ "Кулибин" играет одну из ключевых ролей в этом процессе, привлекая в регион крупных инвесторов со всей страны. Резидентам предоставляются не только налоговые льготы, но и полностью готовая для строительства инфраструктура, что значительно упрощает создание новых предприятий", – отметил глава региона.

Ожидается, что в текущем году на госплощадке начнётся строительство промышленных объектов рядом компаний-резидентов.

По словам заместителя губернатора Андрея Саносяна, особая экономическая зона продолжает активно развиваться.

"Доказательством тому служит как неугасаемый интерес бизнеса, так и позиции в федеральных рейтингах. В прошлом году площадка заняла четвертое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, а число резидентов достигло 55 компаний, планирующих направить на реализацию своих проектов более 167 миллиардов рублей. Создание инфраструктуры на государственной площадке станет еще одной важной вехой в истории развития нашей ОЭЗ", - отметил заместитель главы региона.

ОЭЗ "Кулибин" промышленно-производственного типа была создана в мае 2020 года на территории городского округа Дзержинск. Сейчас ее площадь составляет 842 гектара, включая государственную площадку (416 га) и частные участки предприятий "Пластик", "Ока-Полимер" и "Синтез ОКА", где инфраструктура уже сформирована.

В ноябре 2025 года принято решение о расширении ОЭЗ за счет включения дополнительного участка на Бору площадью 117 гектаров.

Для резидентов зоны действуют преференциальные налоговые условия: ставка налога на прибыль снижена с 25% до 2% в первые пять лет, до 5% — в следующие пять лет, и до 14,5% — в последующие годы. Также предусмотрены льготы по налогам на имущество, землю и транспорт.

Налоговые послабления начинают действовать с того периода, когда компания впервые получает прибыль. 

Ранее сообщалось, что в 2025 году на предприятия нижегородской ОЭЗ "Кулибин" трудоустроились более 250 человек.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

