Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 февраля 2026 09:16
Партийный десант "Единой России" проверил безопасность крыш в Нижнем Новгороде
28 февраля 2026 08:00
Нижегородские родительские комитеты смогут получить до 2 млн рублей
27 февраля 2026 19:50
ЦРТС проверил работу нижегородских перевозчиков: найдено более 60 нарушений
27 февраля 2026 19:22
Жители Нижегородской области переплатили более 1 млн рублей за воду
27 февраля 2026 18:30
Нижегородская область вошла в первый межрегиональный научный турмаршрут
27 февраля 2026 17:58
Госэкспертиза одобрила второй этап реконструкции нижегородского завода "Полет"
27 февраля 2026 17:20
Региональный Кубок БАС расширил программу спасательным пилотированием
27 февраля 2026 17:16
Цветение растений начнется позже в Нижнем Новгороде из-за холодной погоды
27 февраля 2026 16:31
Новый Борский мост и подходы к нему отремонтируют в 2026-2027 годах
27 февраля 2026 15:44
Т2 запускает продажи смартфонов линейки Samsung Galaxy S26
Общество

Нижегородские родительские комитеты смогут получить до 2 млн рублей

28 февраля 2026 08:00 Общество
Нижегородские родительские комитеты смогут получить до 2 млн рублей

Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ открывает приём заявок на конкурс инициатив родительских сообществ (12+). Мероприятие пройдёт в третьем сезоне, и подавать заявки можно будет через систему "Электронный бюджет". Подробности и анкеты для участия доступны на сайте Знание.Родители до 15 мая 2026 года.

Конкурс стартовал в 2024 году и уже успел собрать более 15 тысяч заявок из 89 регионов России. В предыдущие сезоны победителем конкурса признали 1215 проектов, в том числе 43 инициативы из Нижегородской области.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул значимость конкурса: "Год от года растёт интерес к конкурсу, что подтверждает его эффективность. Мы рады видеть активность родителей, готовых создавать здоровые и безопасные условия для подрастающего поколения. В новом сезоне конкурс обещает принести новые интересные и важные инициативы".

Заявки на конкурс принимаются с 26 февраля по 15 мая. Затем проекты рассматриваются единой экспертной комиссией, а победитель будет объявлен на заседании Всероссийского родительского комитета в июне. Гранты победившим проектам будут предоставлены в июле, а реализовывать инициативу и отчитываться о результатах необходимо до декабря 2026 года.

Победители конкурса получат премии в диапазоне от 200 тысяч до 2 млн рублей. Министр просвещения РФ указал, что основное внимание будет уделено проектам, способствующим социализации подростков и профилактике девиантного поведения.

Президент Российского общества "Знание" Максим Древаль также отметил особенности нового сезона: "Особое внимание будет уделено темам работы с подростками, в том числе теми, кто испытывает трудности адаптации. Надеемся, что конкурс вдохновит родителей на разработку новых идей и проектов, которые окажут позитивное воздействие на российскую молодежь".

Традиционными остаются номинации конкурса: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание, а также научно-познавательная деятельность. Дополнительное поощрение предусмотрено для проектов, направленных на интеграцию подростков из группы риска.

Впервые конкурс инициатив родительских сообществ был представлен на заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. Тогда было объявлено о выделении 1 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку родительских инициатив.

Всероссийский родительский комитет объединяет 52 активных члена, среди которых педагоги, советы директоров школ, деятели культуры и искусства, такие как Константин Хабенский, Андрей Мерзликин и Мария Ситтель.

Поддержка родительских инициатив является важной частью национального проекта "Молодёжь и дети", направленного на формирование здоровой образовательной среды и патриотическое воспитание школьников.

Ранее сообщалось, что нижегородские школьники станут участниками проекта "Киноуроки в школах России" (0+).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты Конкурсы Молодежь
Поделиться:
Новости по теме
26 февраля 2026 12:03
В Нижегородской области сформируют дополнительные сборные для участия в ИТ-олимпиадах
24 февраля 2026 16:35
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс "Памяти героев верны!"
24 февраля 2026 14:00
Жители Нижегородской области уже подали 95 заявок на участие в конкурсе "Знание.Авторы"
02 февраля 2026 16:21
В Нижегородской области подвели итоги второго сезона проекта "Лидеры образования"
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных