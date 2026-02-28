Нижегородские родительские комитеты смогут получить до 2 млн рублей Общество

Российское общество "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ открывает приём заявок на конкурс инициатив родительских сообществ (12+). Мероприятие пройдёт в третьем сезоне, и подавать заявки можно будет через систему "Электронный бюджет". Подробности и анкеты для участия доступны на сайте Знание.Родители до 15 мая 2026 года.

Конкурс стартовал в 2024 году и уже успел собрать более 15 тысяч заявок из 89 регионов России. В предыдущие сезоны победителем конкурса признали 1215 проектов, в том числе 43 инициативы из Нижегородской области.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул значимость конкурса: "Год от года растёт интерес к конкурсу, что подтверждает его эффективность. Мы рады видеть активность родителей, готовых создавать здоровые и безопасные условия для подрастающего поколения. В новом сезоне конкурс обещает принести новые интересные и важные инициативы".

Заявки на конкурс принимаются с 26 февраля по 15 мая. Затем проекты рассматриваются единой экспертной комиссией, а победитель будет объявлен на заседании Всероссийского родительского комитета в июне. Гранты победившим проектам будут предоставлены в июле, а реализовывать инициативу и отчитываться о результатах необходимо до декабря 2026 года.

Победители конкурса получат премии в диапазоне от 200 тысяч до 2 млн рублей. Министр просвещения РФ указал, что основное внимание будет уделено проектам, способствующим социализации подростков и профилактике девиантного поведения.

Президент Российского общества "Знание" Максим Древаль также отметил особенности нового сезона: "Особое внимание будет уделено темам работы с подростками, в том числе теми, кто испытывает трудности адаптации. Надеемся, что конкурс вдохновит родителей на разработку новых идей и проектов, которые окажут позитивное воздействие на российскую молодежь".

Традиционными остаются номинации конкурса: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание, а также научно-познавательная деятельность. Дополнительное поощрение предусмотрено для проектов, направленных на интеграцию подростков из группы риска.

Впервые конкурс инициатив родительских сообществ был представлен на заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. Тогда было объявлено о выделении 1 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку родительских инициатив.

Всероссийский родительский комитет объединяет 52 активных члена, среди которых педагоги, советы директоров школ, деятели культуры и искусства, такие как Константин Хабенский, Андрей Мерзликин и Мария Ситтель.

Поддержка родительских инициатив является важной частью национального проекта "Молодёжь и дети", направленного на формирование здоровой образовательной среды и патриотическое воспитание школьников.

Ранее сообщалось, что нижегородские школьники станут участниками проекта "Киноуроки в школах России" (0+).