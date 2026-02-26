В Нижегородской области сформируют дополнительные сборные для участия в ИТ-олимпиадах Общество

Фото: университет "Неймарк"

В 2026 году в Нижегородской области сформируют дополнительные сборные для участия в ИТ-олимпиадах.

При участии Университета «Неймарк» в регионе пройдет более 40 этапов олимпиад по ИТ-направлениям (календарь олимпиад – по ссылке: https://study.neimark-it.ru/olympic_events), а также по математике и физике.

На базе ИТ-университета уже прошли региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников. В течение года запланировано проведение этапов Московской олимпиады школьников по информатике, Всесибирской олимпиады школьников, «Технокубка» и ряда других соревнований. Часть из них включена в перечень олимпиад Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, что предоставляет победителям и призерам дополнительные возможности при поступлении в ведущие вузы.

В 2026 году планируется формирование трех дополнительных сборных команд Нижегородской области — по робототехнике, искусственному интеллекту и информационной безопасности. Кроме того, рассматривается возможность создания на базе школ региона специализированных объединений дополнительного образования, ориентированных на развитие ИТ-компетенций у детей и подростков и их подготовку к участию в олимпиадах.

Методическую и организационную поддержку при проведении соревнований в Нижегородской области обеспечивает лаборатория олимпиадного программирования «Неймарк». В 2025 году при ее участии прошло порядка 20 олимпиад различного уровня, в которых приняли участие около 5 тысяч школьников и студентов.

«Подготовка к олимпиадам должна начинаться задолго до поступления в вуз. Через кружки и сборы мы формируем устойчивую академическую базу, которая позволяет школьникам уверенно включаться в сложные образовательные программы технического профиля», — отметил исполняющий обязанности ректора университета Алексей Хабибуллин.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться «созвездие» из 25 кампусов. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируется и строится 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Работу по данному направлению ведут правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.

Всего было проведено два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбрано 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Еще восемь проектов было определено отдельными поручениями президента России Владимира Путина. Они будут реализованы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а два проекта – в Москве, на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Московского государственного технологического университета «Станкин».