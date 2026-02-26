Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 февраля 2026 17:12
Названы первые кандидаты на присвоение знака "Заслуженный донор Нижегородской области"
26 февраля 2026 17:07
Движение транспорта ограничат на Мызинском путепроводе в ночь на 27 февраля
26 февраля 2026 17:00
Нижегородские сироты-участники СВО получат приоритетное право на жилье
26 февраля 2026 16:38
Нижегородским школьникам рассказали о грамотном использовании нейросетей в учебном процессе
26 февраля 2026 16:30
Орден Мужества вручили семье нижегородского участника СВО Вячеслава Гудкова
26 февраля 2026 16:12
Соцучастковые организовали мастер-класс для воспитанников приюта "Улыбка"
26 февраля 2026 15:45
Более 3 тысяч камер подключили к АПК "Безопасный город" в Дзержинске
26 февраля 2026 15:15
Нижегородские хирурги прооперировали известного бойца Хатиева
26 февраля 2026 15:02
Межрегиональный киберспортивный турнир среди ветеранов СВО прошел в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 14:49
T2 установила рекорд по строительству сети в 2025 году
Общество

В Нижегородской области сформируют дополнительные сборные для участия в ИТ-олимпиадах

26 февраля 2026 12:03 Общество
В Нижегородской области сформируют дополнительные сборные для участия в ИТ-олимпиадах

Фото: университет "Неймарк"

В 2026 году в Нижегородской области сформируют дополнительные сборные для участия в ИТ-олимпиадах.

При участии Университета «Неймарк» в регионе пройдет более 40 этапов олимпиад по ИТ-направлениям (календарь олимпиад – по ссылке: https://study.neimark-it.ru/olympic_events), а также по математике и физике.

На базе ИТ-университета уже прошли региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников. В течение года запланировано проведение этапов Московской олимпиады школьников по информатике, Всесибирской олимпиады школьников, «Технокубка» и ряда других соревнований. Часть из них включена в перечень олимпиад Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, что предоставляет победителям и призерам дополнительные возможности при поступлении в ведущие вузы.

В 2026 году планируется формирование трех дополнительных сборных команд Нижегородской области — по робототехнике, искусственному интеллекту и информационной безопасности. Кроме того, рассматривается возможность создания на базе школ региона специализированных объединений дополнительного образования, ориентированных на развитие ИТ-компетенций у детей и подростков и их подготовку к участию в олимпиадах.

Методическую и организационную поддержку при проведении соревнований в Нижегородской области обеспечивает лаборатория олимпиадного программирования «Неймарк». В 2025 году при ее участии прошло порядка 20 олимпиад различного уровня, в которых приняли участие около 5 тысяч школьников и студентов.

«Подготовка к олимпиадам должна начинаться задолго до поступления в вуз. Через кружки и сборы мы формируем устойчивую академическую базу, которая позволяет школьникам уверенно включаться в сложные образовательные программы технического профиля», — отметил исполняющий обязанности ректора университета Алексей Хабибуллин.

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться «созвездие» из 25 кампусов. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируется и строится 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Работу по данному направлению ведут правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.

Всего было проведено два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбрано 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Еще восемь проектов было определено отдельными поручениями президента России Владимира Путина. Они будут реализованы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а два проекта – в Москве, на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Московского государственного технологического университета «Станкин».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Вузы Олимпиада
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных