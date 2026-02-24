Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс "Памяти героев верны!"

24 февраля 2026 16:35
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс Памяти героев верны!

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества». Он проводится с целью сохранения памяти о героях и событиях специальной военной операции. В нем приняли участие уже более 10 тысяч человек.

Конкурс будет проводиться в десяти номинациях: эссе и рассказы о самоотверженности воинов и единстве народов России; авторские стихотворения, песни, фотографии и рисунки, посвященные героям спецоперации; номинации от партнеров конкурса. Его участником может стать любой желающий, в том числе ветераны боевых действий, действующие военные и члены семей погибших защитников.

«Конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, их мужеству, стойкости, отваге и преданности Родине. Наша общая задача – сохранять историческую память и рассказывать о подвигах соотечественников. Это помогает обществу опираться на реальные примеры и формирует ценности, которые объединяют людей. Важно, чтобы дети, подростки и молодежь знали героев страны, гордились наследием победителей и сохраняли эту память на долгие годы», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

На сайте Государственного фонда «Защитники Отечества» опубликованы электронные сборники творческих работ участников конкурса за 2023-й и 2024 годы – всего более четырех тысяч. Готовится к выходу третий сборник по итогам 2025 года.

Патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений деятельности фонда «Защитники Отечества». За почти три года работы фонд совместно с партнерами провел более 43 тысяч патриотических мероприятий, в которых приняли участие свыше 350 тысяч детей. Важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения играют ветераны СВО, которых привлекает фонд. Они проводят уроки мужества, «Разговоры о важном», участвуют в открытых диалогах. Свыше 7,3 тысячи героев работают с молодежью в рамках совместного проекта фонда и Российского общества «Знание» «Служу Отечеству!».

Партнерами конкурса «Памяти героев верны!» выступают Всероссийский проект «Хранители истории» (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия»), Федеральное государственное казенное учреждение «Рекламно-информационное агентство «Армия России» Министерства обороны РФ, Федеральное автономное учреждение культуры и искусства «Студия военных художников имени М. Б. Грекова» Министерства обороны РФ, Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России».

Конкурсы Патриотизм Фонд "Защитники Отечества"
