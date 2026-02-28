Нижегородцам напомнили, как узнать кадастровый номер квартиры

Фото:
В Нижегородской области проходят комплексные кадастровые работы. Они выполняются бесплатно — за счёт средств федерального бюджета в рамках государственной программы. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.
В ведомстве напомнили, что нижегородцам важно знать кадастровый номер каждого объекта недвижимости. Он присваивается каждой квартире, дому или земельному участку при внесении данных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Этот номер необходим для оформления сделок, получения государственных услуг и проверки юридической чистоты объекта.
Существует два основных способа узнать кадастровый номер квартиры: дистанционный и документальный.
Самый быстрый и удобный способ — воспользоваться онлайн-сервисами. На официальном сайте Росреестра можно бесплатно получить необходимую информацию без авторизации. Для этого нужно перейти по ссылке и ввести полный почтовый адрес объекта недвижимости (город, улица, дом, номер квартиры). Система мгновенно предоставит актуальные данные, включая кадастровый номер и статус объекта.
Кроме того, кадастровый номер можно найти в правоустанавливающих и правоподтверждающих документах, а также в выписке из ЕГРН.
Замруководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова отметила, что цифровые сервисы позволяют быстро и удобно получать информацию об объектах недвижимости, не посещая МФЦ. При этом данные на портале ведомства всегда актуальны и поступают напрямую из ЕГРН.
Важно помнить, что кадастровый номер состоит из нескольких частей, например, 52:01:0004545:124, где первая часть указывает на округ и район кадастрового деления, а последняя — на номер объекта. Рекомендуется сохранять документы на недвижимость, так как знание кадастрового номера значительно упрощает процесс получения государственных услуг в электронном виде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+