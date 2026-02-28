Нижегородцам напомнили, как узнать кадастровый номер квартиры Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области проходят комплексные кадастровые работы. Они выполняются бесплатно — за счёт средств федерального бюджета в рамках государственной программы. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.

В ведомстве напомнили, что нижегородцам важно знать кадастровый номер каждого объекта недвижимости. Он присваивается каждой квартире, дому или земельному участку при внесении данных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Этот номер необходим для оформления сделок, получения государственных услуг и проверки юридической чистоты объекта.

Существует два основных способа узнать кадастровый номер квартиры: дистанционный и документальный.

Самый быстрый и удобный способ — воспользоваться онлайн-сервисами. На официальном сайте Росреестра можно бесплатно получить необходимую информацию без авторизации. Для этого нужно перейти по ссылке и ввести полный почтовый адрес объекта недвижимости (город, улица, дом, номер квартиры). Система мгновенно предоставит актуальные данные, включая кадастровый номер и статус объекта.

Кроме того, кадастровый номер можно найти в правоустанавливающих и правоподтверждающих документах, а также в выписке из ЕГРН.

Замруководителя Управления Росреестра по Нижегородской области Татьяна Горелова отметила, что цифровые сервисы позволяют быстро и удобно получать информацию об объектах недвижимости, не посещая МФЦ. При этом данные на портале ведомства всегда актуальны и поступают напрямую из ЕГРН.

Важно помнить, что кадастровый номер состоит из нескольких частей, например, 52:01:0004545:124, где первая часть указывает на округ и район кадастрового деления, а последняя — на номер объекта. Рекомендуется сохранять документы на недвижимость, так как знание кадастрового номера значительно упрощает процесс получения государственных услуг в электронном виде.