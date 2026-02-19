"Гаражную амнистию" предложили продлить до 2031 года

Фото:
В Госдуму внесли законопроект о продлении "гаражной амнистии" еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Инициаторами выступили сенатор Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Документ размещен на сайте парламента.
Сейчас упрощенный порядок регистрации гаражей и земельных участков под ними действует до 1 сентября 2026 года. Авторы инициативы предлагают сохранить этот механизм, чтобы у граждан оставалась возможность оформить имущество без лишней бюрократии.
Напомним, "гаражная амнистия" работает с 1 сентября 2021 года. Она позволяет зарегистрировать в собственность капитальные гаражи, построенные до введения Градостроительного кодекса РФ, а также получить права на землю под ними, если участок находится в государственной или муниципальной собственности. Для этого достаточно подать одно заявление в местную администрацию и приложить подтверждающие документы. Оформить объекты могут не только владельцы, но и их наследники или покупатели.
По данным Росреестра, за время действия программы по всей стране зарегистрировано более 746 тысяч гаражей и участков.
Ранее сообщалось, что более 3 тысяч гаражей зарегистрировали нижегородцы по гаражной амнистии за 3 месяца 2025 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+