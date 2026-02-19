Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Общество

"Гаражную амнистию" предложили продлить до 2031 года

19 февраля 2026 11:52 Общество
Гаражную амнистию предложили продлить до 2031 года

Фото: Александр Воложанин

В Госдуму внесли законопроект о продлении "гаражной амнистии" еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Инициаторами выступили сенатор Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Документ размещен на сайте парламента.

Сейчас упрощенный порядок регистрации гаражей и земельных участков под ними действует до 1 сентября 2026 года. Авторы инициативы предлагают сохранить этот механизм, чтобы у граждан оставалась возможность оформить имущество без лишней бюрократии.

Напомним, "гаражная амнистия" работает с 1 сентября 2021 года. Она позволяет зарегистрировать в собственность капитальные гаражи, построенные до введения Градостроительного кодекса РФ, а также получить права на землю под ними, если участок находится в государственной или муниципальной собственности. Для этого достаточно подать одно заявление в местную администрацию и приложить подтверждающие документы. Оформить объекты могут не только владельцы, но и их наследники или покупатели.

По данным Росреестра, за время действия программы по всей стране зарегистрировано более 746 тысяч гаражей и участков.

Ранее сообщалось, что более 3 тысяч гаражей зарегистрировали нижегородцы по гаражной амнистии за 3 месяца 2025 года.

Госдума Имущество Росреестр
