Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Общество

Противопаводковые отряды сформировали в Нижнем Новгороде

01 марта 2026 14:13 Общество
Противопаводковые отряды сформировали в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде созданы противопаводковые отряды для заблаговременной подготовки к весеннему половодью. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Юрий Шалабаев по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, основной темой встречи стала подготовка к возможным паводкам. Он отметил, что этой зимой выпало аномально большое количество снега — значительно больше обычного.

В рамках первоочередных мер на базе районных администраций сформированы специальные противопаводковые отряды. Они оснащены необходимой техникой, оборудованием и инструментами.

При необходимости к работам планируется привлечь дополнительные силы, в том числе ресурсы АО "ОКО" и подрядных организаций. Также определены зоны ответственности команд на случай возможных подтоплений.

В ближайшее время в районах города пройдут обязательные смотры спецтехники и личного состава оперативных бригад.

Мэр добавил, что из-за переменчивой погоды — с чередованием морозов, оттепелей, снега и дождя — дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме. Сейчас особое внимание уделяется прочистке ливневых стоков и откачке воды на проблемных участках.

Кроме того, городские власти ожидают прогноз Росгидромета с детальной оценкой ситуации, которая может сложиться к весне.

Ранее сообщалось, что высокий риск половодья прогнозируют в Нижегородской области.

