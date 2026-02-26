Автомобилистов ждут нововведения в Щербинках-1 с 18 марта

В Нижнем Новгороде на местном проезде в микрорайоне Щербинки-1 вводят запрет на остановку и стоянку автомобилей. Ограничение начнет действовать с 18 марта 2026 года и затронет участок возле домов № 6-8, сообщили в дептрансе.
Новые меры приняты для того, чтобы обеспечить свободный и беспрепятственный проезд транспорта по этому отрезку дороги.
Автомобили, оставленные в зоне действия запрещающих знаков, будут эвакуировать на охраняемую стоянку.
Водителям советуют заранее учитывать изменения и внимательно следить за установленными дорожными знаками при выборе места для парковки.
Ранее сообщалось, что парковку на участке Большой Покровской запретили в Нижнем Новгороде.
