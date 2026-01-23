Малая Покровка в Нижнем Новгороде частично станет пешеходной с 28 января Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С 28 января улица Малая Покровская в Нижнем Новгороде частично станет пешеходной. Там установят специальные знаки "Движение запрещено".

Ранее мэрия получила предложение о создании благоустроенного пешеходного маршрута на отрезке Малой Покровской от пересечения с Большой Покровской до улицы архитектора Харитонова. Идею поддержали и в Общественной плате города. В частности, там предложили создать тематическую пешеходную зону для молодоженов.

Исследования, проведенные специалистами НГТУ имени Р.Е. Алексеева подтвердили: закрытие Малой Покровской для автомобильного трафика не повлияет на функционирование соседних улиц.

Чтобы минимизировать неудобства для водителей и обеспечить комфорт пешеходов, власти разработали целый комплекс мер. Прежде всего, увеличится ширина проезжей части на соседней улице Маслякова до четырех полос с возможностью двустороннего движения. Кроме того, на площади Горького появится дополнительная полоса и изменится конфигурация перекрёстков с улицей Ильинской и улицей Маслякова.

Будут установлены новые светофоры на пересечении Большой Покровской и Малой Покровской, Малой Покровской и Гоголя, а также организовано освещение на въезде на улицу Маслякова с площади Горького. Перекресток улицы Маслякова, Похвалинского съезда, улицы Обозной и Малой Ямской перейдет на регулируемое светофором движение.

Главным направлением перемещения транспорта станет улица Маслякова, которая возьмет на себя значительную часть нагрузки, освободив Малую Покровскую для прогулок и соединения с будущей пешеходной зоной, ведущей к террасному парку в Почаинском овраге. Центральным входом парка станет улица архитектора Харитонова.