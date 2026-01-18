Продажи "Лады" резко сократились в Нижегородской области в 2025 году

Фото:
Спрос на автомобили "Лада" в Нижегородской области в 2025 году значительно снизился, но при этом марка сохранила лидерство по продажам в регионе. Об этом изданию "Живем в Нижнем" сообщили в пресс-службе Автостата.
Нижегородцы приобрели 9 360 новых машин этой марки — на 25,2% меньше, чем годом ранее, когда было продано 12 521 авто.
Несмотря на падение продаж, "Лада" сохранила первую строчку в рейтинге самых популярных марок на рынке новых легковых автомобилей в регионе.
На втором месте оказались автомобили HAVAL. В 2025 году нижегородцы купили 6 032 машины этой марки — всего на 1% меньше, чем в 2024 году.
Третью позицию заняла CHERY. За год жители области приобрели 3 037 автомобилей этой марки, однако спрос на них снизился на 32,3%.
В то же время ряд брендов показал положительную динамику. Так, продажи автомобилей BELGEE выросли на 231%: с 578 единиц в 2024 году до 1 914 в 2025-м.
Также значительно увеличился спрос на автомобили SOLARIS. В 2025 году в регионе было продано 781 таких машин — на 137% больше по сравнению с предыдущим годом.
Небольшой рост показала и марка OMODA — плюс 9,7% к уровню 2024 года.
Ранее сообщалось, что в 2025 году средняя стоимость нового автомобиля в Нижегородской области упала на 20%.
