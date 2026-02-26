Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Почти 67 кг санкционных сыров, колбас и хамона сожгли в Нижнем Новгороде

26 февраля 2026 19:21 Общество
Около 67 кг санкционных сыров, колбас и хамона сожгли в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде уничтожили 66,9 кг продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. 

Речь идет о продукции, произведенной в странах, в отношении которых действуют специальные экономические меры. 

Санкционные товары обнаружили в торговых точках города в ходе контрольно-надзорных мероприятий, которые провели сотрудники управления совместно с транспортной прокуратурой и таможней 25 февраля.

В партии оказалось 56,8 кг сыров и 10,1 кг мясной продукции — хамона и колбасы. Изъятые товары уничтожили. 

Ранее сообщалось, что фальсифицированные сыр и творог выявили в Нижегородской области.

Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
