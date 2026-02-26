Почти 67 кг санкционных сыров, колбас и хамона сожгли в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде уничтожили 66,9 кг продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Речь идет о продукции, произведенной в странах, в отношении которых действуют специальные экономические меры.
Санкционные товары обнаружили в торговых точках города в ходе контрольно-надзорных мероприятий, которые провели сотрудники управления совместно с транспортной прокуратурой и таможней 25 февраля.
В партии оказалось 56,8 кг сыров и 10,1 кг мясной продукции — хамона и колбасы. Изъятые товары уничтожили.
Ранее сообщалось, что фальсифицированные сыр и творог выявили в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+