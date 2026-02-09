В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Запрещенку из Узбекистана сожгли в аэропорту Нижнего Новгорода

09 февраля 2026 18:10 Общество
Запрещенку из Узбекистана сожгли в аэропорту Нижнего Новгорода

21 авиарейс, прибывший из стран СНГ, ЕАЭС и дальнего зарубежья, проверили в международном аэропорту Нижнего Новгорода на прошлой неделе. 

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, в ходе досмотра багажа и ручной клади пассажиров рейсов из Узбекистана были выявлены десять партий продукции животного происхождения, запрещенной к ввозу.

Общий вес изъятой продукции составил 13,338 кг. Среди нее — пять партий сыра (4,462 кг) и пять партий пчелиного мёда (8,876 кг). Продукция ввозилась без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора, в немаркированной и незаводской упаковке. Кроме того, все было изготовлено в домашних условиях.

Такие нарушения противоречат ветеринарно-санитарным требованиям, установленным Решением Комиссии Таможенного союза №317 от 18 июня 2010 года "О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе".

По каждому случаю составлены акты о нарушении. Владельцы задержанных продуктов от их возврата в страну происхождения отказались.

Вся продукция была задержана и уничтожена методом сжигания в печи-крематоре аэропорта.

Ранее сообщалось, что за границу из Нижегородской области отправили более 13 тысяч тонн продукции.

