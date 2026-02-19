Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Происшествия

Приволжская таможня выявила контрабанду веществ для оружия массового поражения

19 февраля 2026 09:59 Происшествия
Приволжская таможня выявила контрабанду веществ для оружия массового поражения

Фото: Александр Воложанин

В Приволжском федеральном округе в 2025 году пресечен незаконный экспорт химических веществ, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления по итогам коллегии в Нижнем Новгороде. 

По факту возбуждено одно уголовное дело. В каком именно регионе округа выявили нарушение, не уточняется.

Всего в 2025 году правоохранительные подразделения таможни возбудили 118 уголовных дел. Большинство них связано с контрабандой. Так, за незаконное перемещение через границу наркотических средств и их прекурсоров заведено 28 дел, стратегически важных товаров - 25, вооружения и товаров двойного назначения - 17. Еще 16 дел касались уклонения от уплаты таможенных платежей.

Кроме того, возбуждено 11 уголовных дел по фактам незаконного перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Объем таких операций вырос на 93,82% и превысил 1,05 млрд рублей против 544,1 млн годом ранее.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и таможенного контроля изъято более 1,28 тонны контролируемых веществ. Также возбуждено 15 642 дела об административных правонарушениях.

В государственный бюджет по итогам года перечислено 154,57 млрд рублей таможенных платежей.

Ранее сообщалось, что нижегородца задержали за контрабанду бриллиантов на 2 миллиона рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Контрабанда Таможня
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных