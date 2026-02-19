Приволжская таможня выявила контрабанду веществ для оружия массового поражения Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Приволжском федеральном округе в 2025 году пресечен незаконный экспорт химических веществ, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления по итогам коллегии в Нижнем Новгороде.

По факту возбуждено одно уголовное дело. В каком именно регионе округа выявили нарушение, не уточняется.

Всего в 2025 году правоохранительные подразделения таможни возбудили 118 уголовных дел. Большинство них связано с контрабандой. Так, за незаконное перемещение через границу наркотических средств и их прекурсоров заведено 28 дел, стратегически важных товаров - 25, вооружения и товаров двойного назначения - 17. Еще 16 дел касались уклонения от уплаты таможенных платежей.

Кроме того, возбуждено 11 уголовных дел по фактам незаконного перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Объем таких операций вырос на 93,82% и превысил 1,05 млрд рублей против 544,1 млн годом ранее.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и таможенного контроля изъято более 1,28 тонны контролируемых веществ. Также возбуждено 15 642 дела об административных правонарушениях.

В государственный бюджет по итогам года перечислено 154,57 млрд рублей таможенных платежей.

Ранее сообщалось, что нижегородца задержали за контрабанду бриллиантов на 2 миллиона рублей.