Приволжская таможня выявила контрабанду веществ для оружия массового поражения

Фото:
В Приволжском федеральном округе в 2025 году пресечен незаконный экспорт химических веществ, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления по итогам коллегии в Нижнем Новгороде.
По факту возбуждено одно уголовное дело. В каком именно регионе округа выявили нарушение, не уточняется.
Всего в 2025 году правоохранительные подразделения таможни возбудили 118 уголовных дел. Большинство них связано с контрабандой. Так, за незаконное перемещение через границу наркотических средств и их прекурсоров заведено 28 дел, стратегически важных товаров - 25, вооружения и товаров двойного назначения - 17. Еще 16 дел касались уклонения от уплаты таможенных платежей.
Кроме того, возбуждено 11 уголовных дел по фактам незаконного перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Объем таких операций вырос на 93,82% и превысил 1,05 млрд рублей против 544,1 млн годом ранее.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и таможенного контроля изъято более 1,28 тонны контролируемых веществ. Также возбуждено 15 642 дела об административных правонарушениях.
В государственный бюджет по итогам года перечислено 154,57 млрд рублей таможенных платежей.
Ранее сообщалось, что нижегородца задержали за контрабанду бриллиантов на 2 миллиона рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+