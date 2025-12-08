Нижегородский таможенник скрыл 5 млн рублей дохода от ставок Происшествия

Сотрудник Приволжского таможенного управления оказался под пристальным вниманием проверяющих из-за подозрения в сокрытии крупной суммы, полученной от азартных игр.

Как рассказал старший помощник Приволжского транспортного прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Андрей Степочкин ИА "НТА-Приволжье", сейчас проводится проверка по факту того, что один из работников таможни не указал в своей отчетности доход, полученный от ставок в букмекерских конторах.

По предварительной информации, в 2024 году он выиграл более 5 млн рублей, но решил не отражать эту сумму в документах о доходах за год.

Степочкин отметил, что в этом году уже выявлено свыше 90 человек, допустивших ошибки или нарушения при подаче сведений о своих доходах.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется тому, насколько добросовестно госслужащие и другие обязанные лица предоставляют информацию о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах. Также, по его словам, важно, чтобы они соблюдали требования к служебному поведению и не допускали конфликтов интересов.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2025 года Нижегородская таможня перечислила в федеральный бюджет около 1,7 млрд рублей.