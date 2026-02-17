Мать и ее 15-летнего сына нашли мертвыми в квартире на Автозаводе Происшествия

Тела женщины и ее 15-летнего сына обнаружили утром 17 февраля в квартире дома на улице Красноуральской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

В качестве одной из возможных причин трагедии рассматривается отравление угарным газом. Квартира оборудована газовой колонкой, что могло сыграть роль в произошедшем.

Для установления точной причины смерти назначены судебные экспертизы. Также специалисты проверят техническое состояние газового оборудования.

Сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

В свою очередь прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства при обслуживании газового оборудования. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Автозаводского района Нижнего Новгорода.

