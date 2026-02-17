Мать и ее 15-летнего сына нашли мертвыми в квартире на Автозаводе

Тела женщины и ее 15-летнего сына обнаружили утром 17 февраля в квартире дома на улице Красноуральской в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
В качестве одной из возможных причин трагедии рассматривается отравление угарным газом. Квартира оборудована газовой колонкой, что могло сыграть роль в произошедшем.
Для установления точной причины смерти назначены судебные экспертизы. Также специалисты проверят техническое состояние газового оборудования.
Сотрудники СК проводят комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.
В свою очередь прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства при обслуживании газового оборудования. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Автозаводского района Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что обвиняемого по делу о гибели 19-летней девушки на Варварке задержали в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+