Автоэксперт поддержал работу самозанятых в такси на своих машинах

Автоэксперт Петр Шкуматов считает, что необходимо легализовать водителей такси, работающих на личных автомобилях в статусе самозанятых. По его мнению, особенно это актуально в тех регионах, где традиционные службы такси могут исчезнуть.
Шкуматов отметил в беседе с 360.ru, что в России сегодня существуют две модели функционирования такси-сервисов: столичная, где все водители формально зарегистрированы, и региональная, где большинство таксистов работают неофициально.
"Например, в некоторых регионах временные водители такси составляют до 80% рынка. Регистрация в реестре такси, регистрация ИП, покраска автомобиля в корпоративные цвета и прохождение бюрократических процедур для таких водителей крайне затруднительны", — пояснил специалист.
При этом исключение таких водителей из отрасли создаст серьезный кризис в регионах.
"Требований, которые предъявляются сейчас, большинство самозанятых таксистов не выдержит. Если отсечь их с рынка, такси в регионах остановится вовсе, а водители уйдут в теневые сервисы. Поэтому их нужно легализовать, и мое предложение вполне разумно для многих регионов", — заключил автоэксперт.
Ранее сообщалось, что нижегородская Volga будет соответствовать обязательным требованиям по локализации такси.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+