Автоэксперт поддержал работу самозанятых в такси на своих машинах Экономика

Автоэксперт Петр Шкуматов считает, что необходимо легализовать водителей такси, работающих на личных автомобилях в статусе самозанятых. По его мнению, особенно это актуально в тех регионах, где традиционные службы такси могут исчезнуть.

Шкуматов отметил в беседе с 360.ru, что в России сегодня существуют две модели функционирования такси-сервисов: столичная, где все водители формально зарегистрированы, и региональная, где большинство таксистов работают неофициально.

"Например, в некоторых регионах временные водители такси составляют до 80% рынка. Регистрация в реестре такси, регистрация ИП, покраска автомобиля в корпоративные цвета и прохождение бюрократических процедур для таких водителей крайне затруднительны", — пояснил специалист.

При этом исключение таких водителей из отрасли создаст серьезный кризис в регионах.

"Требований, которые предъявляются сейчас, большинство самозанятых таксистов не выдержит. Если отсечь их с рынка, такси в регионах остановится вовсе, а водители уйдут в теневые сервисы. Поэтому их нужно легализовать, и мое предложение вполне разумно для многих регионов", — заключил автоэксперт.

