Общество

Новые правила обучения введут в нижегородских автошколах

22 января 2026 12:37 Общество
Новые правила обучения введут в нижегородских автошколах

Фото: Анастасия Назарова

С марта 2026 года в России вступают в силу новые правила обучения в автошколах. Главное нововведение — возможность проходить теоретическую часть дистанционно и увеличение часов практического вождения для категории "B". Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

По словам депутата, приказ Минпросвещения, утверждающий обновлённые программы подготовки водителей, начнет действовать с марта этого года и будет актуален до 2032 года. Он подчеркнул, что документ направлен на повышение качества обучения будущих водителей.

Количество часов практики для самой популярной категории "B" вырастет. Практические занятия можно будет проходить не только на учебных площадках, но и на территории автопредприятий.

"Учиться станет удобнее. Теоретический курс теперь можно будет осваивать онлайн, а при получении новой категории не нужно будет проходить весь курс заново — достаточно пройти дополнительные модули", - поделился Федяев. 

Изменения коснутся и содержания учебных программ. Курс по оказанию первой помощи при ДТП полностью переработают. В теоретическую часть добавят информацию о взаимодействии с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также об использовании цифровых документов — например, электронных водительских прав или полиса ОСАГО.

Ранее сообщалось, что МВД начнёт публиковать рейтинг автошкол по числу ДТП среди выпускников. 

Ранее сообщалось, что МВД начнёт публиковать рейтинг автошкол по числу ДТП среди выпускников.

Теги:
Автомобили Госдума Школы
