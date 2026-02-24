От пенсий до интернета: что изменится для нижегородцев с 1 марта Общество

Фото: Кира Мишина

С началом весны в силу вступает большой пакет федеральных изменений, которые затронут и нижегородцев. Новые правила коснутся пенсий и детских пособий, онлайн‑сервисов и микрозаймов, авиаперелетов, гостиниц, обучения водителей и даже вывесок магазинов. Разбираемся, что именно поменяется с 1 марта 2026 года.

Пенсии

Пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет, с марта начнут получать удвоенную фиксированную выплату. Ее размер с учетом январской индексации на 7,6% составит 19 169,38 рубля в месяц.

Такую же прибавку получат и те, кому в феврале установили первую группу инвалидности. Со дня установления группы фиксированная выплата увеличивается на 9 584,69 рубля — в итоге до 19 169,38 рубля ежемесячно. Перерасчет происходит автоматически.

Алименты

С 1 марта при назначении единого пособия на детей алименты начнут учитывать исходя из средней заработной платы по региону за предыдущий год по данным Росстата.

Ранее для расчета использовался МРОТ, который с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля. Новый порядок применяется в случаях, когда отсутствует судебное решение о взыскании алиментов. Если такое решение есть, учитываются фактически назначенные суммы.

Реестр беременных

С 1 марта начнет работу федеральный реестр беременных. Он создается в рамках мер по повышению рождаемости. В базу будут вносить сведения о постановке женщины на учет, применении репродуктивных технологий, наличии осложнений, течении и исходе беременности, а также о дате и месте рождения ребенка и его состоянии в перинатальный период.

Также планируется формировать статистику о доле нормальных и доношенных беременностей, о числе детей с отклонениями в перинатальном периоде, врожденными аномалиями, деформациями или хромосомными нарушениями.

Онлайн-подписки

Интернет-сервисы больше не смогут автоматически списывать деньги за подписки без подтверждения пользователя.

Списание будет считаться незаконным, если:

карта удалена или заменена, а новые реквизиты не подтверждены;

подписка отменена;

карта стала недействительной;

сервис не предупредил о продлении заранее.

Требование распространяется на все цифровые платформы — от стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров до образовательных программ и приложений с регулярной оплатой.

Микрозаймы

Микрофинансовые компании с 1 марта обязаны идентифицировать клиентов при дистанционной выдаче займов через Единую биометрическую систему.

Без прохождения биометрической идентификации оформить заем онлайн будет невозможно. На первом этапе правило касается МФК, выдающих займы физлицам до 1 млн рублей.

Мера направлена на предотвращение мошенничества и оформление займов по украденным паспортам.

Авиаперевозки

Семьи с детьми до 12 лет получат право на соседние места в самолете без дополнительной оплаты.

Электронный посадочный талон приравнен к бумажному. Уточнены и правила предоставления услуг при задержке рейса: воду обязаны предоставить через час после двух часов ожидания, питание — через два часа после четырех часов, размещение в гостинице — после восьми часов ожидания днем или шести часов ночью.

Расширен перечень оснований для вынужденного возврата билета: задержка более чем на 30 минут, ранний вылет, ошибка перевозчика или болезнь близкого родственника.

Кроме того, упрощен провоз ручной клади — покупки из duty-free и детские коляски можно брать на борт без дополнительных ограничений.

Водительские права

До 2032 года будут действовать обновленные правила подготовки водителей. Так, количество обязательных часов для категории B увеличивается с 38 до 42. Теоретические занятия разрешено проводить дистанционно с использованием специализированного программного обеспечения.

Кандидаты на категории C и D, а также водители такси смогут проходить обучение не только в автошколах, но и в таксопарках и профильных транспортных комбинатах.

Гостиницы

Для отелей, баз отдыха и кемпингов вводятся общие требования. Гостиница обязана ждать гостя в течение суток с момента запланированного заезда.

Если бронь отменена до дня заезда, туристу возвращают предоплату за вычетом платы за первую ночь. При позднем отказе или неявке могут удержать сумму, но не более чем за одни сутки.

Бронировать через агрегаторы можно только объекты, включенные в единый реестр. Заселиться разрешается не только по паспорту, но и по водительским правам, через "Госуслуги" или мессенджер MAX. Правила не распространяются на гостевые дома.

Образование

Будущие врачи, которые учатся по целевым договорам, должны будут отработать в той медицинской организации, которая выдала квоту.

Если выпускник откажется, ему придется компенсировать затраты на обучение и заплатить штраф в двойном размере. Аналогичная ответственность предусмотрена и для заказчика договора, если он не выполнит обязательства по трудоустройству.

Минздрав определит список специальностей, где потребуется работа под руководством наставника. Максимальный срок отработки — до трех лет, в зависимости от специальности и местоположения клиники.

Более того, отменят дистанционную форму обучения для медицинских работников и фармацевтов.

Земельные участки

Согласно новому закону, физические лица, не принимающие мер по уничтожению борщевика, могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические лица — до 700 тысяч рублей.

Для наложения штрафа необходимо будет доказать, что борщевик продолжает расти на участке собственника, который не предпринял мер по его уничтожению.

ЖКХ

С 1 марта меняется крайний срок оплаты ЖКУ. Теперь заплатить за жилье и коммунальные услуги нужно будет не до 10-го числа, а до 15-го числа следующего месяца.

Например, за февраль нужно будет рассчитаться не позднее 15 марта.

Изменится и дата рассылки квитанций:

сейчас они приходят 1-го числа,

с марта будут приходить 5-го.

Это касается и бумажных, и электронных платежек.

Также ужесточаются меры в отношении жильцов, которые систематически не допускают сотрудников газовых служб к проверке оборудования. В таких случаях возможно отключение квартиры от газоснабжения.

Вывески

Магазины, кафе и рестораны обязаны привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Надписи "вход", "выход", "открыто", "распродажа" и другие подобные должны быть продублированы на русском.

Это не касается зарегистрированных товарных знаков.

Интернет

С 1 марта 2026 года вводятся обновленные правила управления российским сегментом интернета.

Они позволяют Роскомнадзору при определенных условиях централизованно управлять маршрутизацией интернет-трафика внутри страны и при необходимости ограничивать взаимодействие с глобальной сетью. Нормы рассчитаны до 1 марта 2032 года.

Ранее сообщалось, что в нижегородском аэропорту с 1 марта начнет действовать летнее расписание и будут доступны полеты в восемь иностранных городов.