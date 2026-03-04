699 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области утвержден список многоквартирных домов, где в 2026 году проведут капитальный ремонт. Перечень сформирован региональным Фондом капремонта МКД на основе обследования технического состояния зданий.
Краткосрочный план предусматривает выполнение 900 видов строительно-монтажных работ в 699 домах по всему региону. Из них 274 расположены в Нижнем Новгороде, еще 425 — в районах области. Ожидается, что благодаря обновлению жилищные условия улучшатся для 44 тысяч жителей.
В списке — ремонт 344 крыш, 215 фасадов, 64 фундаментов и 48 подвалов. Также приведут в порядок 212 инженерных систем.
Отдельное внимание уделят лифтовому оборудованию. В 2026 году заменят 25 лифтов, выработавших нормативный срок службы, на общую сумму 118 млн рублей. В Нижнем Новгороде обновят 13 подъемников, в муниципалитетах области — 12.
Сейчас фонд занимается организацией торгов и закупочных процедур. Договоры с подрядчиками планируется заключить до конца первого квартала, чтобы вовремя приступить к строительно-монтажным работам.
Ранее сообщалось, что 223 млн рублей направят на ремонт спортивных объектов Нижнего Новгорода.
