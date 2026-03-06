Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин обсудили развитие Нижегородской области Политика

Фото: аппарат зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области, секретарем нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Глебом Никитиным, сообщила пресс-служба зампреда.

На встрече рассмотрели вопросы развития науки и образования, молодежной политики, туризма и спортивной инфраструктуры региона.

Чернышенко отметил, что область активно использует возможности нацпроекта "Молодежь и дети", реализуемого по инициативе президента Владимира Путина. В регионе создается межвузовский ИТ-кампус "Неймарк", образовательные организации участвуют в программе "Приоритет-2030" и федеральном проекте "Профессионалитет", работают передовые инженерные школы.

"Все это нацелено на развитие научно-образовательной сферы и создание условий для реализации потенциала и раскрытия талантов молодежи", – подчеркнул вице-премьер.

Глеб Никитин сообщил, что Нижегородская область стабильно входит в число лидеров рейтингов Росмолодежи. В регионе действует около 20 молодежных центров и пространств.

"Яркий пример востребованности такого формата – нижегородский молодежный центр "Высота", где участниками проектов стали почти 35 тысяч человек. В этом году планируем обновить молодежный центр в Решетихе Володарского округа и создать молодежный центр в Балахне в рамках нацпроекта", – сказал он.

По программе "Регион для молодых", реализуемой в рамках проекта "Россия – страна возможностей", к различным инициативам присоединились почти 2,2 млн жителей области. Она включает творческие конкурсы, форумы, образовательные курсы и добровольческие акции.

Отдельно участники встречи обсудили развитие туризма. Чернышенко отметил устойчивый рост турпотока благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" и созданию новой инфраструктуры — гостиниц, туристических маршрутов и объектов показа. Популярностью пользуются не только Нижний Новгород, но и Арзамас, Городец, Дивеево, Большое Болдино.

По итогам 2025 года регион занял третье место в рейтинге субъектов России по устойчивости развития туризма. За пять лет турпоток вырос на треть и достиг 5 млн человек в прошлом году. Область получила более 200 наград в сфере культуры и туризма.

"Мы делаем ставку на аутентичность и крупные события, которые интересны и гостям, и самим жителям. Туризм дает экономический эффект — это новые гостиницы, кафе и рабочие места", – отметил Никитин.

В 2025 году на развитие туристической инфраструктуры и создание номерного фонда направлено более 330 млн рублей. Введены модульные средства размещения, а в 2026 году продолжится формирование объектов некапитальной инфраструктуры для автотуризма в рамках пилотного проекта, инициированного президентом.

Значительное внимание уделяется и спорту. По итогам 2025 года обеспеченность жителей спортивными сооружениями достигла 60,2%, превысив плановые показатели. За пять лет построено и реконструировано более 80 крупных объектов, из них 42 — в 2024-2025 годах. Среди них крытые и плоскостные сооружения, модульные лыжные базы, Центр бокса в Городце и "умная" спортплощадка в Дзержинске.

Продолжается капремонт стадиона "Динамо", завершить который планируется в 2026 году.

"Развитие спортивной инфраструктуры ведется непрерывно, чтобы жители по всей области имели доступ к современным условиям для занятий физкультурой и спортом", – подчеркнул губернатор.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ отметил Нижегородскую область в числе регионов, где наиболее успешно реализуется план из 27 ключевых программ, финансируемых из федерального бюджета.