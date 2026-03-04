Нижегородская область утвердила стратегию сотрудничества с ЕАЭС до 2028 года

Эксклюзив
04 марта 2026 10:38 Политика
Фото: пресс-служба Совета Федерации ФС РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил комплексную программу развития сотрудничества со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2026-2028 годы. Регион продолжает системную работу в этом направлении, начатую в 2023 году, когда был внедрен аналогичный формат стратегического планирования.

Новая программа нацелена на укрепление действующих связей и поиск новых направлений партнерства. Она соответствует задачам национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

По словам Глеба Никитина, сотрудничество со странами ЕАЭС для Нижегородской области уже давно вышло за рамки исключительно торговых отношений и стало основой для промышленной и гуманитарной интеграции. Регион сформировал сеть прямых контактов: у области есть пять регионов-партнеров в Республике Беларусь, партнерский регион в Казахстане — Карагандинская область, а также побратимские связи в странах союза.

"Сейчас у нас 27 побратимов в Республике Беларусь, также установлено побратимство Арзамаса с Таласом в Киргизии и Эчмиадзином в Армении", — подчеркнул губернатор.

По его словам, многоуровневое взаимодействие отражается в экономических показателях и технологическом развитии, а такие площадки, как конференция "ЦИПР", помогают формировать единое цифровое пространство.

Нижегородские предприятия активно поставляют в страны ЕАЭС транспорт, фармацевтические препараты, продукцию химической промышленности, а также изделия из металла и древесины. В регион, в свою очередь, импортируются сельскохозяйственная продукция, техника и оборудование.

Трехлетний план включает более 50 инициатив. Они охватывают ключевые направления — промышленную кооперацию, агропромышленный комплекс, цифровые технологии, образование, спорт и культурный обмен.

В частности, в рамках программы в Нижегородской области планируется проведение ежегодной конференции "ЦИПР" (12+), международного фестиваля "ТехноСтрелка", международной школы по финансовой безопасности Lobachevsky FinBez, образовательной выставки "Учись в России" и других мероприятий.

Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева отметила, что переход к новому этапу планирования стал возможен благодаря полной реализации задач предыдущего периода.

"Итоги работы за 2023-2025 годы подтвердили: формат комплексного планирования полностью себя оправдал. Мы увидели живой интерес партнеров к совместным проектам в промышленности, ИТ и образовании", — подчеркнула она.

По словам министра, программа на 2026-2028 годы должна превратить достигнутые договоренности в постоянно действующие механизмы, которые укрепят экономику региона и расширят сотрудничество между странами.

С 2025 года в России реализуется национальный проект "Международная кооперация и экспорт", инициированный президентом Владимиром Путиным. Он включает три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, созданная на основе договора от 29 мая 2014 года. В объединение входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия.

