Нижегородская область оказалась в лидерах по реализации инфраструктурных проектов Общество

Фото: пресс-служба Стройкомплекса России

Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое 5 марта провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Накануне Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства назвал регионы, где наиболее успешно реализуется план из 27 ключевых программ, финансируемых из федерального бюджета. Нижегородская область оказалась в числе лидеров в 2025 году.

"По итогам 2025 года у нас есть общий сводный "светофор" – это 27 основных программ, где мы с федерального уровня передаем финансовые средства в регионы. Могу сказать, по комплексной работе у нас лидерами являются те, кто находится стабильно в зеленой зоне. Республика Саха (Якутия) – 25 программ в зелёной из 27, Чеченская Республика – 25 из 26, Бурятия – 24 из 26, Забайкальский край, Рязанская область – 23 из 25, Нижегородская – 23 из 24, Республика Северная Осетия, Татарстан – 23 из 26, Омск – 22 из 24", – заявил Марат Хуснуллин.

По его словам, за такими результатами стоит комплексное обновление инфраструктуры, которое проводится в опорных населенных пунктах и в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В регионе в рамках различных нацпроектов реализуются программы по ремонту федеральных и региональных дорог, модернизации коммунальной инфраструктуры, строительству жилья и социальных объектов (детсадов, школ, поликлиник, ФАПов), благоустройству общественных пространств, а также обновлению подвижного состава общественного транспорта.

Губернатор Глеб Никитин поблагодарил правительство России за высокую оценку работы региона, отметив, что это стимулирует.

"Важную роль в социально-экономическом развитии региона играют именно национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным", – сказал глава региона.

Он добавил, что в рамках модернизации системы здравоохранения только за прошлый год в Нижегородской области отремонтировали более 300 медицинских учреждений, а также комплексно обновили 20 школ. По словам губернатора, значительные результаты достигнуты и в дорожной сфере.

"Нижегородская область – в лидерах по объему дорожного ремонта. Более шести тысяч километров дорог отремонтировано за годы реализации национальных проектов", – подчеркнул Глеб Никитин.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на развитие современной инфраструктуры и повышение качества жизни граждан. Он включает 11 федеральных проектов и во многом продолжает ранее действовавшие нацпроекты "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда". Среди ключевых задач — развитие дорожного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение безопасности дорожного движения и развитие общественного транспорта.