Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2026 19:00
Госэкспертиза повторно отклонила проект корпуса нижегородской школы №118
05 марта 2026 18:38
Нижегородские выдворили из России двух граждан Конго и Ганы
05 марта 2026 18:25
Нижегородская область оказалась в лидерах по реализации инфраструктурных проектов
05 марта 2026 18:00
Оперблок и реанимацию отремонтировали в онкодиспансере №3 в Дзержинске
05 марта 2026 17:44
Фейк о продаже противовирусных по паспорту опровергли в Нижегородской области
05 марта 2026 17:33
Нижегородцев предупредили о риске подтопления федеральных трасс
05 марта 2026 17:17
Сезон клещей стартует: инфекционист объяснила, что делать при укусе
05 марта 2026 16:48
Нижегородские детские лагеря могут побороться за победу во Всероссийском конкурсе "Больше, чем каникулы"
05 марта 2026 16:41
Застройщики массово меняют иностранные названия нижегородских ЖК
05 марта 2026 16:32
141 нижегородский населенный пункт может попасть в зону затопления в паводок
Общество

Нижегородская область оказалась в лидерах по реализации инфраструктурных проектов

05 марта 2026 18:25 Общество
Нижегородская область оказалась в лидерах по реализации инфраструктурных проектов

Фото: пресс-служба Стройкомплекса России

Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое 5 марта провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Накануне Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства назвал регионы, где наиболее успешно реализуется план из 27 ключевых программ, финансируемых из федерального бюджета. Нижегородская область оказалась в числе лидеров в 2025 году.

"По итогам 2025 года у нас есть общий сводный "светофор" – это 27 основных программ, где мы с федерального уровня передаем финансовые средства в регионы. Могу сказать, по комплексной работе у нас лидерами являются те, кто находится стабильно в зеленой зоне. Республика Саха (Якутия) – 25 программ в зелёной из 27, Чеченская Республика – 25 из 26, Бурятия – 24 из 26, Забайкальский край, Рязанская область – 23 из 25, Нижегородская – 23 из 24, Республика Северная Осетия, Татарстан – 23 из 26, Омск – 22 из 24", – заявил Марат Хуснуллин.

По его словам, за такими результатами стоит комплексное обновление инфраструктуры, которое проводится в опорных населенных пунктах и в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

В регионе в рамках различных нацпроектов реализуются программы по ремонту федеральных и региональных дорог, модернизации коммунальной инфраструктуры, строительству жилья и социальных объектов (детсадов, школ, поликлиник, ФАПов), благоустройству общественных пространств, а также обновлению подвижного состава общественного транспорта.

Губернатор Глеб Никитин поблагодарил правительство России за высокую оценку работы региона, отметив, что это стимулирует. 

"Важную роль в социально-экономическом развитии региона играют именно национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным", – сказал глава региона.

Он добавил, что в рамках модернизации системы здравоохранения только за прошлый год в Нижегородской области отремонтировали более 300 медицинских учреждений, а также комплексно обновили 20 школ. По словам губернатора, значительные результаты достигнуты и в дорожной сфере.

"Нижегородская область – в лидерах по объему дорожного ремонта. Более шести тысяч километров дорог отремонтировано за годы реализации национальных проектов", – подчеркнул Глеб Никитин.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на развитие современной инфраструктуры и повышение качества жизни граждан. Он включает 11 федеральных проектов и во многом продолжает ранее действовавшие нацпроекты "Безопасные качественные дороги" и "Жилье и городская среда". Среди ключевых задач — развитие дорожного строительства, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение безопасности дорожного движения и развитие общественного транспорта.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Марат Хуснуллин Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных